Probabili formazioni Ludogorets Roma/ Quote, Mourinho cambia sulle fasce?

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS ROMA: CHI GIOCA A RAZGRAD?

Con le probabili formazioni di Ludogorets Roma siamo sempre più vicini alla partita che le due squadre giocano alle ore 18:45 di giovedì 8 settembre, presso Razgrad: in Bulgaria arriva l’esordio giallorosso in Europa League 2022-2023, con una Roma che va a caccia di riscatto dopo la pessima figura di Udine, una sconfitta clamorosa per 4-0 che ha frenato la corsa di José Mourinho. La Roma a dire il vero non era partita male in campionato, prendendosi anche il primo posto; questo ko mette qualcosa in discussione anche se siamo solo all’inizio, adesso arriva la prima in Europa League per rilanciarsi di slancio.

Verosimilmente i giallorossi si giocheranno il primo posto nel girone con il Betis, ma vedremo; il sorteggio è stato benevolo ma c’è anche da dire che erano scarse le possibilità di essere inseriti in un gruppo di ferro, l’importante sarà comunque non sbagliare questa trasferta in terra bulgara. Aspettando allora che la partita prenda il via, ma nel frattempo come al solito possiamo fare qualche rapida analisi circa le scelte che i due allenatori potranno operare per questo esordio nella competizione Uefa, prendendoci un po’ di tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Ludogorets Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Nell’ambito delle probabili formazioni di Ludogorets Roma, andiamo a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha proposto per un pronostico sulla partita di Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 6,00 volte la vostra giocata; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 quanto messo sul tavolo, mentre con il segno 2 per il successo degli ospiti andreste a intascare una cifra corrispondente a 1,53 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS ROMA

LE SCELTE DI SIMUNDZA

Ante Simundza sceglie il consueto 4-2-3-1 per Ludogorets Roma: anche le scelte dell’allenatore dei bulgari dovrebbero essere più o meno fissate, pur con qualche punto di domanda ancora aperto. In porta ci sarà Padt, davanti a lui Verdon e Terziev formano la coppia centrale mentre i due terzini dovrebbero essere Cicinho e Nedyalkov. Avremo poi la coppia in mediana con Yordanov e Piotrowski, che per questa partita essendo in casa cercheranno anche di costruire gioco; spazio poi a un trequartista come Cauly, che parte favorito per un’incollatura su Rick, con ai lati i due esterni che potrebbero essere Kiril Despodov a destra e Delev a sinistra. Come prima punta, la decisione di Simundza dovrebbe premiare Igor e qui le discussioni dovrebbero essere poche.

GLI 11 DI MOURINHO

Classico 3-4-2-1 per Mourinho in Ludogorets Roma, ma cambiano alcuni interpreti nella squadra giallorossa perché lo Special One dovrebbe fare turnover. In porta ci sarà sempre Rui Patricio, ma davanti a lui dovremmo vedere Kumbulla e Matias Viña con uno tra Gianluca Mancini e Ibañez a completare lo schieramento, dunque turno di riposo almeno per Smalling. Le corsie laterali hanno i soliti ballottaggi: Celik e Zalewski dovrebbero partire favoriti rispetto a Karsdorp e Spinazzola, che torneranno a giocare in campionato. In mezzo invece a fare panchina può essere Matic, che lascerebbe il posto all’ultimo arrivato Mady Camara già visto nella disfatta della Dacia Arena. Al suo fianco possibile utilizzo per Cristante, meno probabile che Mourinho lanci il giovane Volpato dal primo minuto; Lorenzo Pellegrini, Dybala e Abramah possono invece essere confermati in blocco, formando così un reparto offensivo di lusso per l’Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS ROMA: IL TABELLINO

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Cicinho, Verdon, Terziev, Nedyalkov; Yordanov, Piotrowski; Despodov, Cauly, Delev; Igor. Allenatore: Ante Simundza

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Kumbulla, Viña; Celik, Cristante, M. Camara, Zalewski; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho











