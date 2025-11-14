Probabili formazioni Lussemburgo Germania: le scelte dei due CT verso la partita valida per le qualificazioni Mondiali 2026.

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO GERMANIA: NAGELSMANN SI FIDA?

Le probabili formazioni Lussemburgo Germania ci parlano di una partita che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 14 novembre 2025, siamo nella penultima giornata del girone A per le qualificazioni Mondiali 2026 e per la nazionale tedesca bisogna ancora marciare per ottenere il pass immediato senza passare dai playoff.

La sconfitta in Slovacchia ha complicato la vita alla nazionale di Julian Nagelsmann, che arriva a questo appuntamento con gli stessi punti dei mitteleuropei e la concreta possibilità che lunedì ci si debba giocare tutto nella sfida casalinga contro di loro; potrebbe bastare un pareggio, a patto di vincere questa sera.

Il Lussemburgo ovviamente è un avversario che non fa troppa paura: zero punti nel girone, un solo gol realizzato, battuto all’andata per 4-0 e questo ci dice anche che Nagelsmann, pensando già alla Slovacchia, potrebbe operare un po’ di turnover nella partita di questa sera. Sarà così?

Si fiderà davvero il CT dei tedeschi nel concedere campo alle sue seconde linee? Scopriamolo insieme, o meglio proviamo a ipotizzare le scelte sue e del collega andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni Lussemburgo Germania.

QUOTE E PRONOSTICO LUSSEMBURGO GERMANIA

Inevitabilmente le quote poste sulle probabili formazioni Lussemburgo Germania danno totalmente favore ai tedeschi, per la Snai il segno 2 che regola la vittoria degli ospiti vale appena 1,06 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto mentre con il segno 1 per il successo dei padroni di casa si arriva addirittura a 25,00 volte la giocata, infine ecco il segno X che è quello su cui puntare per il pareggio, con un valore ammontante a 11,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO GERMANIA

GLI 11 DI STRASSER

Anzitutto ipotizziamo la squadra messa in campo da Jeff Strasser con le probabili formazioni Lussemburgo Germania, anche questa sera dovrebbe trattarsi di un 4-1-4-1 con Mahmutovic e Korac a fare da centrali difensivi a protezione del portiere Moris, con Jans a operare in qualità di terzino destro e Bohnert che si prenderebbe invece la corsia mancina. A centrocampo abbiamo Olesen che gioca come frangiflutti, staccato dai compagni di reparto; di fatto le due mezzali si alzano per operare sulla trequarti in una linea a quattro, con Martins e Barreiro favoriti sui due Thill (Sébastien e Olivier).

Questo almeno l’assetto rispetto all’ultima partita, che il mese scorso il Lussemburgo ha perso sul campo della Slovacchia, per quanto riguarda i due esterni alti, Sinani è praticamente certo del posto a destra mentre a sinistra si potrebbe adattare Avdusinovic, che si gioca la maglia con Dardari che parte comunque in vantaggio su di lui. Il centravanti di questa nazionale potrebbe essere Muratovic, da valutare però anche la candidatura di Alessio Curci che potrebbe questa sera godere dei galloni del titolare, lo scopriremo tra qualche ora.

LE SCELTE DI NAGELSMANN

Come detto è tutto da scoprire il 4-2-3-1 di Nagelsmann, anche perché nel suo calcio ci sono giocatori che possono ricoprire varie posizioni in campo. In porta sembra che Baumann abbia la meglio su Nubel, in un ballottaggio comunque molto interessante; pensando alla difesa a quattro possiamo pensare che Tah e Anton, aspettando Rudiger, siano i due centrali mentre sulle corsie laterali possano viaggiare Kimmich, che il terzino destro lo sa fare eccome, e Raum, e questo ovviamente liberebbe anche uno slot per un centrocampo come sempre ricco di talento e soluzioni.

Qui può essere dato spazio al giovane Aleksandar Pavlovic, che un po’ di esperienza l’ha maturata e dunque è pronto a dire la sua; Goretzka è forse il principale candidato per affiancarlo ma attenzione a Felix Nmecha rimessosi in luce con il Borussia Dortmund. Davanti c’è solo l’imbarazzo della scelta: Wirtz può fare il trequartista centrale, Leroy Sané si candida per un posto a destra con Adeyemi che eventualmente può partire da sinistra, a fare la prima punta si dovrebbe puntare su Woltemade, che dopo i fasti con l’Under 21 e lo Stoccarda ha avuto un buon impatto nel Newcastle.

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO GERMANIA: IL TABELLINO

LUSSEMBURGO (4-1-4-1): Moris; Jans, Mahmutovic, Korac, Bohnert; Olesen; Sinani, Martins, Barreiro, Dardari; Curci. Allenatore: Jeff Strasser

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Anton, Raum; Goretzka, F. Nmecha; L. Sané, Wirtz, Adeyemi; Woltemade. Allenatore: Julian Nagelsmann