Probabili formazioni Lussemburgo Italia U21/ Quote, piccolo turnover per Nicolato?

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO ITALIA U21: CHI IN CAMPO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Lussemburgo Italia U21, sfida in programma oggi alle ore 17.30 presso lo State Municipal de Differdange, valida per la nona giornata della fase a gironi del torneo di qualificazione ai prossimi Europei. Siamo infatti veramente impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Cardoni come di Nicolato per la partita che potrebbe diventare il primo match point per la nazionale degli azzurrini. Dopo anche il successo rimediato con l’Islanda solo pochi giorni fa, la nazionale under 21 dell’Italia è leader della classifica con ben 19 punti: a Nicolato basterebbe dunque solo vincere contro il Lussemburgo oggi pomeriggio (fanalino di coda) per strappare il pass per il prossimo torneo continentale. Con tale prospettiva sarà fondamentale oggi non sottovalutare l’avversario e risolvere velocemente la sfida a nostro favore: ecco perché a Nicolato, come anche a Cardoni ovviamente, oggi non verrà concesso alcun errore nel fissare le probabili formazioni di Lussemburgo Italia U21.

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO ITALIA U21

LE MOSSE DI CARDONI

Per affrontare la capolista del girone, chiaramente Cardoni dovrà affidarsi solo ai suoi titolari più in forma per la sfida casalinga di oggi pomeriggio: per le probabili formazioni di Lussemburgo Italia U21 è stato dunque già fissato un buon 4-4-2. Qui vedremo sicuramente dal primo minuto il primo marcatore lussemburghese nella competizione Kenan Avdusinovic, che pure sarà accompagno in punta da Curci: nella mediana alle loro spalle vi sarà poi spazio per le coppia Latin-Medina, mentre toccherà a Duriatti e a Schaus agire sulle corsie più esterne dello schieramento. Sono infine maglie consegnate anche in difesa, mentre Ottele sarà il portiere di riferimento: qui infatti scalpitano per mettersi in luce dal primo minuto Dzogovic e Dublin, mentre Schmidt e Berardi si occuperanno delle corsie esterne.

LE SCELTE DI NICOLATO

Per superare il fanalino di coda del girone 1 del torneo di qualificazione agli Europei di categoria, Nicolato dovrebbe affidarsi ancora al 3-5-2 come modulo per le probabili formazioni: qui però sarà facile trovare pronti dal primo minuto anche alcune “seconde linee”, rimaste in panchina nell’ultimo impegno con l’Islanda. Ad esempio tra i pali, l’altrimenti titolare Carnesecchi potrebbe lasciare a Cerofolini la maglia da titolare: alle spalle del portiere rimangono però favoriti dal primo minuto Cuomo e Lovato, con Vogliacco in ballottaggio per una maglia da titolare con Gabbia. Nella mediana sarà Ricci a gestire il gioco: al suo fianco irrinunciabile dopo anche la doppietta firmata solo pochi giorni fa, Pobega, con Maleh a completare il trittico centrale del reparto. Del Prato e Frabotta saranno le prime scelte del ct per l’esterno. Sarà infine turnover in attacco: Esposito e Pinamonti dovrebbero essere le prime scelte di Nicolato oggi pomeriggio.

IL TABELLINO

LUSSEMBURGO U 21 (4-4-2): Ottele; Bernady, Dzogovic, Dublin, Schmit; Schaus, Latin, Medina, Duriatti; Avdusinovic, Curci All. Cardoni

ITALIA U 21 (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Cuomo, Lovato; Del Prato, Maleh, Ricci, Pobega, Frabotta; Esposito, Pinamonti All. Nicolato



© RIPRODUZIONE RISERVATA