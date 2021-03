Probabili formazioni Lussemburgo Portogallo/ Quote: pochi dubbi per Santos

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO PORTOGALLO: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Lussemburgo Portogallo ci permettono di presentare la partita che questa sera sarà valida per la terza giornata delle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022. Siamo nel girone A della zona europea e dobbiamo rendere onore al Lussemburgo, che sabato sera ha colto una clamorosa vittoria in Irlanda: difficile però pensare che gli uomini del c.t. Luc Holtz possano ambire a fermare anche Cristiano Ronaldo e compagni. Il Portogallo giunge infatti in Lussemburgo con l’ovvia etichetta di favorito e con la voglia di tornare alla vittoria dopo il pareggio in Sarbia segnato anche dalla mancata concessione di un gol a Cristiano Ronaldo con il pallone che aveva varcato per intero la linea di porta. Lusitani dunque a 4 punti, ma alla ricerca anche di una prestazione più convincente di quella con cui hanno vinto per 1-0 contro l’Azerbaigian. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Lussemburgo Portogallo a poche ore dalla partita…

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote fornite dall’agenzia Snai per il pronostico di Lussemburgo Portogallo. Favoriti gli ospiti lusitani, il segno 2 è quotato infatti ad appena 1,13, mentre poi si sale a quota 7,50 per il pareggio (segno X) e fino ad addirittura 22 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria casalinga del Lussemburgo.

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO PORTOGALLO

LE MOSSE DI HOLTZ

Nelle probabili formazioni di Lussemburgo Portogallo i padroni di casa allenati dal c.t. Luc Holtz dovrebbero schierarsi secondo il modulo 3-4-1-2. Una curiosità è legata al fatto che nel Lussemburgo vi è una folta comunità di origini portoghesi e dunque diversi cognomi lusitani sono presenti nella formazione base che sfiderà il Portogallo, che dovrebbe vedere titolare Moris in porta; davanti a lui la retroguardia a tre formata da Jans, Chanot e Mahmutovic; a centrocampo potremmo vedere dal primo minuto O. Thill, C. Martins, Barreiro e M. Martins; infine nel reparto offensivo ecco V. Thill come trequartista alle spalle dei due attaccanti, Rodrigues e Sinani.

LE SCELTE DI SANTOS

Dall’altra parte, modulo 4-3-3 per le probabili formazioni di Lussemburgo Portogallo, non ci saranno di conseguenza sorprese da questo punto di vista nelle decisioni di Fernando Santos. Confermato Lopes estremo difensore in assenza di Rui Patricio e davanti a lui dovremmo avere il quartetto difensivo formato da Cancelo terzino destro, Ruben Dias e Fonte centrali e Cedric a sinistra; a centrocampo per un terzetto di grande qualità dovrebbero essere favoriti Bruno Fernandes, Sergio Oliveira come perno centrale e Danilo, infine in attacco ecco il tridente con Diogo Jota, naturalmente Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, anche in avanti naturalmente la qualità sarà un punto di forza per questo Portogallo.

IL TABELLINO

LUSSEMBURGO (3-4-1-2): Moris; Jans, Chanot, Mahmutovic; O. Thill, C. Martins, Barreiro, M. Martins; V. Thill; Rodrigues, Sinani. All. Holtz.

PORTOGALLO (4-3-3): Lopes; Cancelo, Ruben Dias, Fonte, Cedric; Bruno Fernandes, Sergio Oliveira, Danilo; Jota, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. All. Santos.



