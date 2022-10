Probabili formazioni Maccabi Haifa Juventus/ Quote: sarà tridente per Allegri

PROBABILI FORMAZIONI MACCABI HAIFA JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Maccabi Haifa Juventus ci avviciniamo alla partita che questa sera in Israele avrà importanza fondamentale per il cammino dei bianconeri nel girone H di Champions League. Di fatto, per Massimiliano Allegri l’unica opzione fattibile è la vittoria, altrimenti le speranze di rimontare e di raggiungere almeno il secondo posto svanirebbero con ben due giornate d’anticipo a causa del pessimo inizio segnato da due sconfitte consecutive a settembre.

Settimana scorsa la Juventus ha vinto a Torino contro gli israeliani, ma ora si deve proseguire così, anche se l’umore è nuovamente in calo dopo la netta sconfitta di sabato in campionato contro il Milan, che ha di nuovo messo la Juventus in un periodo critico anche psicologicamente. Il match di oggi si annuncia quindi fondamentale e noi lo analizziamo leggendo le ultime notizie circa le probabili formazioni di Maccabi Haifa Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Maccabi Haifa Juventus con le quote offerte dall’agenzia Snai, che vedono favoriti gli ospiti, anche in modo decisamente netto: il segno 2 infatti è quotato a 1,77, mentre con il segno X si giunge a 3,75 e in caso di segno 1 per la vittoria del Maccabi Haifa fino a 4,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MACCABI HAIFA JUVENTUS

LE MOSSE DI BAKHAR

Nelle probabili formazioni di Maccabi Haifa Juventus, ecco che i padroni di casa israeliani di mister Barak Bakhar dovrebbero proporre questa sera un modulo 5-3-2 piuttosto coperto, con questi possibili undici titolari: Cohen tra i pali; davanti a lui, una folta difesa con ben cinque uomini, che potrebbero essere Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg e Cornud da destra a sinistra; nel centrocampo a tre ecco invece Muhammad, Chery e Abu Fani (più naturalmente i terzini che si alzeranno in fase di spinta); infine il tandem d’attacco del Maccabi Haifa dovrebbe vedere titolari Pierrot e Tchibota.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sul fronte bianconero, le probabili formazioni di Maccabi Haifa Juventus vedono naturalmente Massimiliano Allegri intenzionato a scelte più aggressive rispetto al suo collega, perché questa è una partita da vincere a ogni costo. Indichiamo allora il modulo 4-3-3 che dovrebbe vedere Szczesny in porta; davanti a lui nella difesa a quattro Danilo, Bremer, Bonucci e Alex Sandro da destra a sinistra; Paredes come regista più le due mezzali Locatelli e Rabiot dovrebbero formare il centrocampo a tre; infine nel tridente d’attacco bianconero ecco naturalmente Di Maria a destra, Vlahovic come centravanti e Kostic ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI MACCABI HAIFA JUVENTUS: IL TABELLINO

MACCABI HAIFA (5-3-2): Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Muhammad, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota. All.: Bakhar.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All.: Allegri.











