Probabili formazioni Macedonia del Nord Malta/ Quote: c’è un italiano in panchina

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD MALTA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Macedonia del Nord Malta presentiamo le scelte dei due commissari tecnici verso la partita di stasera a Skopje per il girone C delle qualificazioni a Euro 2024, che è pure quello dell’Italia. Dovremo seguire quindi con curiosità l’esito di questa partita che vede protagonista la Macedonia del Nord, possibile outsider del girone, tenendo in mente il flop azzurro della eliminazione ai playoff delle qualificazioni ai Mondiali proprio contro la Nazionale balcanica, anche se nel gruppo con Italia e Inghilterra le due favorite per la qualificazione sono evidenti.

Scenario ancora meno ipotizzabile per Malta, che onestamente dovrebbe essere l’anello debole del girone, completato dall’Ucraina come quinta squadra, però siamo curiosi di scoprire se Malta farà progressi sotto la guida del nuovo c.t. italiano Michele Marcolini e per il momento se saprà magari togliere qualche punto a una Nazionale già di livello sulla carta piuttosto superiore agli isolani, che poi domenica giocheranno contro l’Italia. Tutto questo premesso, adesso scopriamo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Macedonia del Nord Malta…

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico sulla diretta di Macedonia del Nord Malta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sulla carta dovrebbero essere nettamente favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 1,38, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di segno X per il pareggio, infine la vittoria esterna di Malta varrebbe ben 8,25 volte la posta in palio per chi avrà scommesso naturalmente sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD MALTA

LE SCELTE DI MILEVSKI

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord Malta ci dicono che l’allenatore dei padroni di casa, Blagoja Milevski, dovrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1. In porta Dimitrievski, davanti a lui ci aspettiamo una linea difensiva con i due centrali Musliu e Ristevski, con Ristovski terzino destro e Alioski invece titolare a sinistra. In mezzo al campo avremo in mediana Atanasov e con lui Spirovski che almeno sulla carta sembra essere favorito rispetto a Elezi e Babunski. Nel reparto avanzato ecco poi una trequarti con Doriev sulla fascia destra, il napoletano Elmas largo a sinistra e Bardhi nel posto da trequartista centrale; la prima punta è infine Nestorovski, che è tornato tra i convocati della sua nazionale.

LE MOSSE DI MARCOLINI

Invece per Michele Marcolini le probabili formazioni di Macedonia del Nord Malta ci dicono che il c.t. potrebbe confermare almeno per il momento il modulo 3-4-2-1; linea difensiva con Enrico Pepe, Apap e Borg a protezione del portiere Bonello, poi due esterni che potrebbero essere Mbong a destra e Camenzuli sulla corsia di sinistra. In mediana spazio per Guillaumier e Kristensen, che sembrano in vantaggio su Pisani e Vella; poi ecco i due trequartisti, i nomi possono essere quelli di Teuma e Jodi Jones che devono tuttavia vincere la concorrenza di Gambin e Paul Mbong. Infine, ecco come centravanti Satariano, che però è in ballottaggio con Montebello e Nwoko.

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD MALTA: IL TABELLINO

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Ristovski, Ristevski, Musliu, Alioski; Atanasov, Spirovski; Doriev, Bardhi, Elmas; Nestorovski. All. Milevski.

MALTA (3-4-2-1): Bonello; E. Pepe, Apap, Borg; J. Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, J. Jones; Satariano. All. Marcolini.











