Probabili formazioni Macedonia del Nord Olanda/ Quote: turnover Orange?

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD OLANDA: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord Olanda ci accompagnano verso la partita di Amsterdam, che a dire il vero non dovrebbe più avere molto da dire per il girone C degli Europei 2020. Gli Orange di Frank De Boer, grazie alla vittoria contro l’Austria, hanno conquistato matematicamente non solo la qualificazione agli ottavi di finale ma pure la certezza del primato nel girone.

La partita di oggi potrebbe dunque essere trattata dall’Olanda alla stregua di un match di preparazione, mentre la Macedonia del Nord di Igor Angelovski cercherà di chiudere al meglio la sua prima partecipazione alla fase finale degli Europei, dopo due sconfitte comunque dignitose, come quella di giovedì contro l’Ucraina. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Macedonia del Nord Olanda a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Macedonia del Nord Olanda in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti gli olandesi, formalmente in trasferta pur giocando ad Amsterdam: possiamo allora notare che il segno 2 per il successo dell’Olanda è quotato a 1,32, si sale parecchio già in caso di segno X per il pareggio (5,00) e fino a ben 12 volte la posta in palio sul segno 1 in caso invece di vittoria della Macedonia del Nord.

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD OLANDA

LE MOSSE DI ANGELOVSKI

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord Olanda vedranno il c.t. macedone Igor Angelovski puntare naturalmente sulla formazione titolare migliore possibile per affrontare una partita così prestigiosa. Ecco dunque che la Macedonia del Nord non può rinunciare al suo eroe Pandev, con il veterano del Genoa ci sarà anche Trajkovski in avanti e attenzione anche alla posizione che sarà ricoperta da un altro calciatore ben noto in Italia, cioè il napoletano Elmas, che potrebbe essere confermato in mezzo al campo oppure anche avanzato nel reparto offensivo. Da segnalare inoltre un ballottaggio a centrocampo, che vede Bardhi e Nikolov contendersi una maglia da titolare per la sfida di Amsterdam. Difesa a quattro, per la retroguardia potrebbe esserci tanto lavoro oggi.

LE SCELTE DI DE BOER

Sul fronte olandese, le probabili formazioni di Macedonia del Nord Olanda potrebbero naturalmente essere condizionate dal fatto che gli Orange hanno già vinto il girone. Possibile turnover quindi per Frank De Boer, che utilizza un modulo 3-5-2 che in patria fa molto discutere perché va contro la “sacra” difesa a quattro, da sempre cardine del gioco dell’Olanda. Sulla partita di oggi, potremmo aggiungere che Depay dovrebbe essere ancora schierato in avanti, l’attaccante insieme a lui nella coppia offensiva potrebbe essere ancora Veghorst e non Luuk De Jong. Cerniera di centrocampo con l’altro De Jong, Frenkie del Barcellona, affiancato dall’atalantino De Roon. In difesa dovrebbe trovare spazio l’interista De Vrij e si segnala anche un ballottaggio tra Blind e Aké.

IL TABELLINO

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Ademi, Nikolov, Bardhi; Elmas, Pandev, Trajkovski. All. Angelovski.

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Depay, Weghorst. All. F. De Boer.



