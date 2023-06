Probabili formazioni Macedonia del Nord Ucraina/ Diretta tv: i primi 11 di Rebrov (qualificazioni Euro 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD UCRAINA: CHI GIOCA A SKOPJE?

Con le probabili formazioni di Macedonia del Nord Ucraina ci introduciamo alla partita che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 16 giugno, presso l’Arena Nazionale Toše Proeski di Skopje: per il gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024 abbiamo un match che interessa da vicino anche l’Italia, in questi giorni impegnata nella Final Four di Nations League. Bisogna fare attenzione alla Macedonia del Nord, il nostro incubo dello scorso anno, che se la gioca: il secondo posto potrebbe essere alla portata – per quanto difficile – intanto è arrivata una vittoria contro Malta.

L’Ucraina allo stesso modo sa di avere qualche possibilità, anche se ovviamente Italia e Inghilterra hanno qualcosa in più: la nazionale dell’Est Europa ha sicuramente altri problemi al momento, intanto deve provare a riscattare la sconfitta contro i tre leoni con cui si è aperto questo percorso di qualificazione. Ora proviamo a capire in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco: aspettando che arrivi venerdì sera prendiamoci del tempo per un’analisi più approfondita su quelle che sono, almeno sulla carta, le probabili formazioni di Macedonia del Nord Ucraina.

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD UCRAINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD UCRAINA

LE SCELTE DI MILEVSKI

Secondo le ultime, Blagoja Milevski dovrebbe affrontare Macedonia del Nord Ucraina con il 3-4-1-2, modulo già utilizzato contro Malta. Il portiere Dimitrievski sarà protetto da una linea difensiva che prevede Velkovski, Zajkov e Musliu; sulle fasce laterali, avanzando a centrocampo, avremo i soliti noti che sono Stefan Ristovski, visto anche in Italia, e Alioski che si occuperà della sinistra. Secondo questo schieramento dovremmo poi avere una staffetta “sul campo” nel ruolo di trequartista: sia Bardhi che Elmas infatti possono giocare come interni di centrocampo oppure tra le linee, in questo senso allora ci aspettiamo che si scambino la posizione a partita in corso, lasciando ad Atanasov il compito di fare filtro e interdizione nel settore nevralgico. Per l’attacco scalpita Nestorovski, ma è più probabile che Milevski voglia affidarsi al suo “gemello” Trajkovski in coppia con Miovski, attenzione anche a Milan Ristovski che rimane un’alternativa.

GLI 11 DI REBROV

Da Ruslan Rotan a Sergiy Rebrov: in Macedonia del Nord Ucraina avremo l’esordio dell’ex leggenda della Dinamo Kiev come CT, e dunque bisognerà vedere quale sarà la sua prima formazione. Per il momento possiamo puntare sulla continuità, e dunque ipotizzare un 4-2-3-1: Trubin in porta, Svatok e Matvienko come centrali con Oleksandr Karavaev e Mykolenko (insidiato da Sobol) in qualità di terzini. Zinchenko, reduce da una grande stagione con l’Arsenal, nella sua nazionale gioca in mediana; qui dovrebbe fare coppia con Stepanenko – favorito su Sydorchuk, che comunque rimane un’alternativa concreta – e i due di fatto proteggeranno una linea di trequarti nella quale cerca posto Konoplyanka, ex grande promessa dell’Ucraina che adesso però deve cedere il passo sugli esterni a Malinovskyi e Mudryk, dunque potrebbe agire al centro al posto di Sudakov. Per quanto riguarda la prima punta, Yaremchuk rimane in netto vantaggio nei confronti di Dovbyk.

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD UCRAINA: IL TABELLINO

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Velkovski, Zajkov, Musliu; S. Ristovski, Bardhi, Atanasov, Alioski; Elmas; Miovski, Trajkovski. Allenatore: Blagoja Milevski

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; O. Karavaev, Svatok, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Malinovskyi, Konoplyanka, Mudryk; Yaremchuk. Allenatore: Sergiy Rebrov











