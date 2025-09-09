Probabili formazioni Macedonia Italia U21: scopriamo moduli e titolari per la partita delle qualificazioni europee, oggi martedì 9 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA ITALIA U21: ECCO I TITOLARI AZZURRINI!

L’inizio è stato positivo anche se con il brivido, adesso è già tempo della seconda partita nel girone E, la prima in trasferta, quindi oggi, martedì 9 settembre 2025, concentriamo la nostra attenzione sulle probabili formazioni Macedonia Italia U21 in vista della partita che si giocherà a Bitola.

DIRETTA/ Armenia Portogallo (risultato finale 0-5): bis anche per Joao Felix! (Qualificazioni Mondiali)

Il debutto sulla panchina degli Azzurrini del nuovo c.t. Silvio Baldini è stato sofferto: siamo andati sotto dopo soli tre minuti di gioco contro il Montenegro, poi nella ripresa è arrivata una vittoria in rimonta che ci ha dato i primi 3 punti in classifica, fondamentali per viaggiare allo stesso ritmo di Svezia e Polonia, le altre due big del girone.

DIRETTA/ Italia Montenegro U21 (risultato finale 2-1): bella vittoria in rimonta! (oggi 5 settembre 2025)

L’Under 21 riparte dalla delusione degli scorsi Europei, con l’eliminazione beffarda ai quarti contro la Germania in una partita che avrebbe meritato maggior fortuna, c’è voglia di riscattarsi nel biennio che ci porterà agli Europei 2027, con la speranza che sia anzi un triennio, perché in palio ci sarà fra due anni anche la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il secondo ostacolo è la Macedonia del Nord, che arriva dalla sconfitta per 3-0 in Polonia: nulla di trascendentale, ma già venerdì abbiamo imparato che è bene non sottovalutare nessuno, quindi adesso analizziamo le scelte del c.t. Baldini per scoprire tutto quello che ci possono dire sul fronte azzurro le probabili formazioni Macedonia Italia U21…

Probabili formazioni Italia Montenegro U21/ I primi titolari per Silvio Baldini! (oggi 5 settembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA ITALIA U21

LE MOSSE E I CAMBIAMENTI DI BALDINI

Silvio Baldini nelle probabili formazioni Macedonia Italia U21 porterà alcuni cambi rispetto alle scelte adottate venerdì a La Spezia per la vittoria contro il Montenegro. La prima riguarda già il portiere, perché Motta partirà titolare al posto di Mascardi, che nei giorni scorsi è stato costretto a lasciare il ritiro per motivi familiari. Il modulo è il 4-3-3 e in difesa da destra a sinistra potrebbero giocare Palestra, Chiarodia, Marianucci e Moruzzi, con quest’ultimo che era piaciuto da subentrato nella scorsa partita.

A centrocampo invece le gerarchie sembrano essere più chiare nella nostra Nazionale Under 21 ed allora ecco che i tre titolari dell’Italia potrebbero essere nuovamente Pisilli, Lipani e Ndour; in attacco invece la novità potrebbe essere Pafundi, che punta a una maglia da titolare per completare il tridente offensivo degli Azzurrini, nel quale invece potrebbero essere confermati Raimondo e Koleosho.

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA ITALIA U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-3): Motta; Palestra, Chiarodia, Marianucci, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho. All.: Baldini.