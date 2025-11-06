Probabili formazioni Mainz Fiorentina: le scelte dei due allenatori verso la partita valida per la terza giirnata di Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI MAINZ FIORENTINA: C’É GALLOPPA!

Davvero difficile parlare delle probabili formazioni Mainz Fiorentina, perché in casa viola è in atto una rivoluzione: intanto, la partita per la terza giornata di Conference League 2025-2026 si gioca giovedì 6 novembre e solo due giorni fa la società ha preso la decisione di esonerare Stefano Pioli.

Il cambio sarebbe avvenuto anche prima, ma l’allenatore ha rifiutato le dimissioni e così si è aperto un tira e molla che non ha certo rasserenato un ambiente già scosso dall’ultimo posto in campionato, se non altro in Conference League sono arrivate due vittorie e ora in terra tedesca si andrà a caccia della terza consecutiva.

Non sarà facile: un po’ perché appunto la Fiorentina sta vivendo ore davvero travagliate, un po’ perché il Mainz ricalca l’operato dei viola nel senso che in Bundesliga è partito malissimo, ma nella sua dimensione europea ha due vittorie e dunque affianca la squadra affidata a Daniele Galloppa in classifica.

Adesso dunque concentriamoci sulle probabili formazioni Mainz Fiorentina, sapendo che davvero le scelte di campo potrebbero essere di qualunque tipo e che potrebbe anche arrivare qualche cambio dell’ultima ora, noi comunque proviamo a dire la nostra sull’argomento.

PRONOSTICO E QUOTE MAINZ FIORENTINA

Le probabili formazioni Mainz Fiorentina ci dicono anche che la squadra tedesca è la favorita secondo i bookmaker: abbiamo per la Snai il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa che vi permetterebbe una vincita pari a 2,15 volte quanto investito, per contro il successo della Viola regolato dal segno 2 porta in dote un guadagno corrispondente a 3,25 volte la somma giocata, infine molto simile la quota prevista per il pareggio, perché puntando sul segno X il valore ammonterebbe a 3,20 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MAINZ FIORENTINA

HENRIKSEN CON IL TRIDENTE

Iniziamo dai tedeschi la nostra valutazione sulle probabili formazioni Mainz Fiorentina, in Conference League Bo Henriksen gioca prevalentemente con un 3-4-3 e dunque è tridente offensivo nel quale Weiper, decisivo nell’ultima partita contro lo Zrinjski, fa il centravanti con il supporto di due esterni che dovrebbero essere Bobzien a destra e Boving a sinistra, con le alternative che invece possono essere Lee Jae-Sung e Nordin, così come Sieb. Da capire anche la composizione del centrocampo: Amiri è un pezzo pregiato ma in questo torneo potrebbe stare ancora in panchina, con fiducia alla coppia formata da Maloney e Sano.

Sulle corsie laterali invece ecco Widmer, che naturalmente conosciamo molto bene per i suoi trascorsi con l’Udinese, e Kawasaki che si prende la zona sinistra del campo; qui Veratschnig e Mwene sono i due giocatori che potrebbero creare un’alternativa all’allenatore del Mainz. Per quanto riguarda la difesa, si va con la conferma di Kohr, Potulski e Hanche-Olsen a formare la line a tre; in porta solitamente non si cambia tra una competizione e l’altra ed è per questo motivo che il titolare dovrebbe rimanere Zentner.

L’INTERREGNO DI GALLOPPA

Addirittura, pensando alle probabili formazioni Mainz Fiorentina, si ventila l’ipotesi che la squadra di questa sera sia messa in campo dai senatori: che sia vero o meno (lo ha riportato La Nazione, tra gli altri), sappiamo che non ci saranno Gosens e Albert Gudmundsson e che forse questa partita non sia vissuta, per tutto quel che sta succedendo, con la giusta serenità. Comunque: Tommaso Martinelli finora ha sempre giocato in Conference League e potrebbe essere confermato, davanti a lui uno dei centrali potrebbe essere Viti con Comuzzo e Luca Ranieri a completare lo schieramento.

Sulle corsie laterali avremmo Fabiano Parisi pronto a scalare sulla destra dove ha già giocato pur essendo adattato, in questo caso si libererebbe una maglia per Fortini che andrebbe ad agire sull’altro versante del campo; in mezzo quasi certo il ritorno di Sohm, a fare compagnia all’ex Parma potrebbe essere uno tra Fagioli e Mandragora ma anche in questo caso bisognerà valutare. Cher Ndour o più probabilmente Fazzini a stazionare sulla trequarti, poi probabile l’utilizzo del doppio centravanti con Piccoli candidato numero uno, e Kean e Dzeko a giocarsi l’altra maglia. Staremo a vedere…

PROBABILI FORMAZIONI MAINZ FIORENTINA: IL TABELLINO

MAINZ (3-4-3): Zentner; Kohr, Potulski, Hanche-Olsen; Widmer, Maloney, Sano, Kawasaki; Bobzien, Weiper, Boving. Allenatore: Bo Henriksen

FIORENTINA (3-4-1-2): T. Martinelli; Comuzzo, Viti, L. Ranieri; Parisi, Sohm, Fagioli, Fortini; Fazzini; Kean, Piccoli. Allenatore: Daniele Galloppa