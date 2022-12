Probabili formazioni Maiorca Bologna/ Possibilità per Emanuel Vignato! (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI MAIORCA BOLOGNA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Nelle probabili formazioni di Maiorca Bologna analizziamo le scelte che i due allenatori opereranno per la partita amichevole che si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 14 dicembre. L’appuntamento è presso il Visit Estadi Mallorca, dunque siamo nelle Isole Baleari e per il Bologna questo test sarà importante, perché alla ripresa di gennaio ci sarà subito una sfida sul campo della Roma con la quale la squadra di Thiago Motta potrà testare i suoi progressi, che sono evidenti visto che i felsinei hanno ben 12 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, e sono dunque vicini al primo obiettivo stagionale.

L’ultima volta in cui abbiamo visto il Bologna in campo è arrivato un 3-0 al Sassuolo: pian piano insomma i rossoblu stanno trovando la quadratura del cerchio e anche per questo non vogliono sottovalutare queste amichevoli che giocheranno a dicembre, anche se chiaramente lo scenario sarà diverso rispetto a quello delle partite ufficiali. Adesso aspettiamo che il match prenda il via; in queste ore che ci separano dal calcio d’inizio proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare qui al Visit Estadi Mallorca, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Maiorca Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI MAIORCA BOLOGNA

LE SCELTE DI AGUIRRE

Solitamente Javier Aguirre gioca con il 4-4-2, e allora in Maiorca Bologna possiamo ipotizzare uno schieramento di questo tipo pur se ovviamente rimane il dubbio su chi sarà schierato titolare. In porta dovremmo vedere Rajkovic, con una coppia centrale difensiva formata da Raillo e Nastasic; sulle corsie esterne ballottaggi tra Giovanni Gonzalez e Franco Russo a destra, Cufré e Jaume Costa sull’altro versante. In mezzo invece Rodrigo Battaglia dovrebbe prendersi la maglia di frangiflutti, mentre il regista vero e proprio dovrebbe essere Grenier che abbiamo visto brevemente anche nel nostro campionato; spazio poi a due esterni che potrebbero essere Amath Ndiaye e Lago Junior, rispettivamente a destra e a sinistra del campo. Nel reparto avanzato possiamo pensare che Muriqi, che sta facendo benissimo nel Maiorca, sia titolare: con lui uno tra Prats, Kadewere e Angel Rodriguez e qui naturalmente è complicato anticipare le mosse dell’allenatore.

GLI 11 DI THIAGO MOTTA

Chiaramente anche Thiago Motta dovrà fare alcune considerazioni per Maiorca Bologna: ci sono giocatori che hanno lavorato a parte e dunque potrebbero non essere impiegati, nel 4-2-3-1 del tecnico italo-brasiliano il portiere sarà Bardi e davanti a lui dovrebbe essere confermata la coppia formata da Lucumì e Soumaoro, con Posch terzino destro e Cambiaso che contende a Lykogiannis la maglia a sinistra. A centrocampo è del tutto possibile che Thiago Motta voglia testare quello che è il suo duo titolare, dunque con Nicolas Dominguez a fare il playmaker e Gary Medel a recuperare palloni e aiutare la difesa; i veri punti di domanda sono dalla trequarti in su per l’abbondanza di scelte. Possiamo optare per la conferma di un Lewis Ferguson che sta crescendo parecchio e ha anche segnato il terzo gol nella vittoria contro il Sassuolo, ai suoi lati allora potremmo vedere Emanuel Vignato e Musa Barrow senza ovviamente dimenticarsi di Orsolini. Il bomber Arnautovic dovrebbe essere confermato come centravanti, ma staremo a vedere.

PROBABILI FORMAZIONI MAIORCA BOLOGNA: IL TABELLINO

MAIORCA (4-4-2): Rajkovic; F. Russo, Raillo, Nastasic, Jaume Costa; A. Ndiaye, Battaglia, Grenier, Lago Junior; Muriqi, Prats. Allenatore: Javier Aguirre

BOLOGNA (4-2-3-1): Bardi; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, N. Dominguez; E. Vignato, L. Ferguson, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta











