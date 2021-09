Probabili formazioni Malmoe Juventus/ Diretta tv, Allegri ritrova i sudamericani

PROBABILI FORMAZIONI MALMOE JUVENTUS: CHI GIOCA IN SVEZIA?

Con le probabili formazioni di Malmoe Juventus andiamo a parlare della partita che i bianconeri giocano alle ore 21:00 di martedì 14 settembre: tornano le grandi emozioni di Champions League, l’esordio per Massimiliano Allegri avviene in Svezia dove la sua squadra aveva già giocato 7 anni fa nella fase a gironi. Questa volta però superare il gruppo H potrebbe essere più complesso del previsto: non tanto per i rapporti di forza quanto per come la Juventus ha iniziato la stagione, ovvero facendo 1 punto in tre partite di campionato e perdendo anche a Napoli sabato scorso.

Una situazione davvero pessima: più che altro Allegri non è ancora riuscito a trovare la giusta identità, ci sono dei giocatori che devono entrare in ritmo e altri per cui stabilire la giusta collocazione sul terreno di gioco. Vedremo allora se il tecnico toscano si sbloccherà finalmente in questa serata di Champions League, contro la vecchia conoscenza Jon Dahl Tomasson; aspettando che la partita si giochi, proviamo a valutare quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Malmoe Juventus.

DIRETTA MALMOE JUVENTUS STREAING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Malmoe Juventus è la partita che per questa serata di Champions League sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5: significa dunque che si tratterà di un appuntamento in chiaro per tutti, eventualmente anche con il servizio di diretta streaming video visitando il sito Mediaset Play. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno poi seguire la sfida di Champions League su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder), anche qui diretta streaming video disponibile grazie all’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MALMOE JUVENTUS

I DUBBI DI TOMASSON

Per le probabili formazioni di Malmoe Juventus, Tomasson deve sciogliere qualche dubbio legato a tre giocatori acciaccati: il portiere titolare Dahlin potrebbe nuovamente lasciare il posto a Ismael Diawara, in mezzo al campo invece rischia di rimanere fuori Lewicki e in difesa l’esperto Moisander non è al top della condizione. Al momento possiamo dunque schierare gli svedesi con un 3-4-3 nel quale Nielsen, Ahmedhodzic e Brorsson sarebbero i tre centrali a protezione del portiere, con Berget e Rieks che alzerebbero la loro posizione andando a giocare sulla linea dei centrocampisti.

Spazio poi a due mediani che sarebbero Innocent e Christiansen (per lui già 7 gol nella Allsvenskan, il principale campionato svedese) e un tridente offensivo in cui gli esterni potrebbero essere ancora Abubakari e Birmancevic, con Colak che resta in vantaggio su Colak per il ruolo di centravanti. Come detto, resta da valutare la condizione di tre dei giocatori più rappresentativi del Malmoe che, in caso dovessero migliorare e dare risposte positive, sarebbero quasi certamente titolari.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri, per Malmoe Juventus, ritrova i sudamericani che ha lasciato fuori a Napoli: nel suo schieramento dunque ci aspettiamo che siano titolari Cuadrado e Alex Sandro ma probabilmente anche Danilo, perché il colombiano verrebbe avanzato sulla linea offensiva per fare l’esterno alto nel tridente. Bonucci e De Ligt giocheranno come centrali difensivi a protezione di Szczesny, nuovamente responsabile nella sconfitta di campionato; dovremmo poi avere una mediana comandata da Locatelli, al suo fianco Allegri potrebbe affidarsi alle qualità di Bentancur così come a Rabiot, che è in netto vantaggio su Ramsey per occupare la casella di mezzala offensiva, anche se il gallese potrebbe essere il nome a sorpresa.

Davanti, si rivedrà Dybala che tra gli altri è stato sicuramente il grande escluso nell’ultima partita di Serie A: da capire se in un eventuale 4-2-3-1 o magari schierato da esterno tattico a sinistra, Federico Chiesa dovrebbe dare forfait e dunque spazio anche a uno tra Morata e Kean per completare il tridente. Lo spagnolo, a segno sabato, parte in vantaggio ma attenzione al classe 2000 tornato dopo due stagioni, potrebbe essere già titolare nella prima stagionale in Champions League.

IL TABELLINO

MALMOE (3-4-3): I. Diawara; Nielsen, Ahmedhodzic, Brorsson; Berget, Innocent, Christiansen, Rieks; Abubakari, Colak, Birmancevic. Allenatore: Jon Dahl Tomasson

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Morata, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri



