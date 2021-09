Probabili formazioni Malmoe Juventus/ Quote, sarà tridente in attacco?

PROBABILI FORMAZIONI MALMOE JUVENTUS: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Malmoe Juventus ci consentono di presentare la partita valida per la prima giornata del girone H di Champions League. La Juventus va in Svezia per giocare una partita che vede logicamente favoriti sulla carta i bianconeri di Massimiliano Allegri, che però devono riscattarsi da un disastroso inizio di campionato che ha portato loro solo un punto in tre giornate.

La buona notizia per mister Allegri naturalmente sarà il ritorno dei sudamericani che erano stati esclusi dalla trasferta di Napoli, alzando il livello della formazione che in ogni caso è certamente superiore al Malmoe di mister Tomasson, vecchia gloria del calcio italiano, ma d’altronde la Juventus è superiore anche all’Empoli e sappiamo come è finita. Di certo non si può partire male in Champions League, perché nel girone c’è molto meno tempo per rimediare. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Malmoe Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Malmoe Juventus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Bianconeri nettamente favoriti pur giocando in trasferta: segno 1 quotato a 1,45, mentre poi si sale fino a 4,50 sul segno X in caso di pareggio e infine il segno 1 varrebbe ben 6,75 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MALMOE JUVENTUS

I DUBBI DI TOMASSON

Per le probabili formazioni di Malmoe Juventus, Jon Dahl Tomasson deve sciogliere qualche dubbio legato a tre giocatori acciaccati: il portiere titolare Dahlin potrebbe lasciare il posto a Diawara, in mezzo al campo invece rischia di rimanere fuori Lewicki e in difesa l’esperto Moisander non è al top della condizione. Al momento possiamo dunque schierare gli svedesi con un 3-4-3 nel quale Nielsen, Ahmedhodzic e Brorsson sarebbero i tre difensori, mentre gli esterni Berget e Rieks alzerebbero la loro posizione andando a giocare sulla linea dei centrocampisti.

I due mediani sarebbero Innocent e Christiansen (per lui già 7 gol nella Allsvenskan, il campionato svedese) e un tridente offensivo in cui gli esterni potrebbero essere Abubakari e Birmancevic, con Colak favorito per il ruolo di centravanti. Resta da valutare la condizione dei tre giocatoriche, in caso di risposte positive, sarebbero quasi certamente titolari.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri, nelle probabili formazioni di Malmoe Juventus, come abbiamo già accennato ritrova i sudamericani che ha lasciato fuori a Napoli: ci aspettiamo che siano titolari Cuadrado e Alex Sandro ma probabilmente anche Danilo, perché il colombiano potrebbe essere avanzato nel tridente. Bonucci e De Ligt giocheranno come centrali difensivi davanti a Szczesny; dovremmo poi avere una mediana comandata da Locatelli, Bentancur e Rabiot, in netto vantaggio su Ramsey.

In attacco naturalmente si rivedrà Dybala, mentre Chiesa dovrebbe dare forfait e dunque ci sarà spazio anche a uno tra Morata e Kean per completare il tridente con il già citato Cuadrado. Lo spagnolo, a segno sabato, parte in vantaggio ma attenzione al classe 2000 tornato dopo due stagioni, potrebbe essere già titolare nella prima stagionale in Champions League.

IL TABELLINO

MALMOE (3-4-3): Diawara; Nielsen, Ahmedhodzic, Brorsson; Berget, Innocent, Christiansen, Rieks; Abubakari, Colak, Birmancevic. All. Tomasson.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Morata, Dybala. All. Allegri.

