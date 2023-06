Probabili formazioni Malta Inghilterra/ Diretta tv: Wilson al posto di Kane? (Qualificazioni Euro 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MALTA INGHILTERRA: CHI GIOCA A TA’ QALI?

Le probabili formazioni di Malta Inghilterra ci avvicinano alla partita che si gioca venerdì 16 giugno, alle ore 20:45, presso lo Stadio di Ta’ Qali: nel gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024 si affrontano le due nazionali che hanno già sfidato l’Italia – impegnata nella Final Four di Nations League – e il match è ovviamente scontato, almeno sulla carta. L’Inghilterra, che a proposito di Nations League è retrocessa in Lega B, è a punteggio pieno nelle qualificazioni: ci ha battuto a Napoli e poi ha fatto il bis con il successo di Wembley contro l’Ucraina, dunque è già molto ben avviata.

Malta, passata da poco tempo sotto la guida di Michele Marcolini, punta ovviamente a crescere pur sapendo che la qualificazione agli Europei sia un’utopia; intanto contro gli azzurri ha destato una buona impressione, ora proverà a ripetere quella prestazione e chissà che possa arrivare una grande sorpresa. Aspettando che sia venerdì sera per scoprire come andranno le cose nella partita, proviamo a fare una rapida incursione nelle scelte che potrebbero essere operate dai due Commissari Tecnici, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Malta Inghilterra.

DIRETTA MALTA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Malta Inghilterra sarà garantita dalla televisione satellitare: questa partita delle qualificazioni agli Europei 2024 è stata selezionata per essere trasmessa dall’emittente in questione, il canale sarà Sky Sport Uno che trovate al numero 201 del decoder. L’appuntamento è chiaramente riservato agli abbonati che, in assenza di un televisore, potranno rivolgersi anche al servizio di diretta streaming video (che non prevede costi aggiuntivi) attivando e installando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA INGHILTERRA

LE SCELTE DI MARCOLINI

Per Malta Inghilterra Marcolini dovrebbe puntare sul 3-5-2, anche se il modulo resta comunque da definire. In porta ci sarà Bonello, davanti a lui il capitano Steve Borg comanda una difesa che viene completata da Zach Muscat e Apap. I due laterali hanno caratteristiche diverse: se sarà titolare Mbong (o anche Corbalan) a destra avremo più spinta rispetto alla fascia mancina dove agisce Camenzuli, discorso contrario con una maglia per Attard che è un terzino. In mezzo al campo come sempre ci sarà la regia di Guillaumier, che dovrebbe essere coadiuvato da Bjorn Kristensen; il terzo giocatore nel settore nevralgico sarebbe Yankam ma qui le alternative non mancano, possiamo infatti citare sia Nicky Muscat che Stephen Pisani. Per quanto riguarda il tandem offensivo, Satariano e Nwoko restano i due calciatori favoriti ma attenzione a non sottovalutare Jody Jones e Montebello, che sono partiti titolari nell’amichevole di fine marzo che Malta ha vinto contro Lussemburgo.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Per quanto riguarda le scelte di Gareth Southgate, dobbiamo dire che in Malta Inghilterra non dovrebbero giocare i reduci dalla finale di Champions League, e al netto di questo potrebbe esserci turnover: Pickford resta favorito tra i pali ma occhio alla crescita di Ramsdale, in difesa dovrebbe essere ballottaggio tra Guehi (favorito) e Mings per affiancare Maguire, che tutto sommato dovrebbe avere la maglia da titolare. Sulle fasce, sia Trippier che Alexander-Arnold possono scalare a sinistra e occhio al terzino del Liverpool, che Jurgen Klopp ha iniziato a impiegare come mezzala e che dunque potrebbe essere schierato così anche in nazionale. In mezzo comunque è da valutare Declan Rice, che ha giocato la finale di Conference League: in sua assenza uno tra Bellingham e Jordan Henderson scalerà come playmaker, con l’inserimento appunto di Alexander-Arnold o Gallagher. Capitolo tridente: Saka e Rashford sono favoriti per coprire gli esterni, Maddison resta un’opzione così come Callum Wilson nel ruolo di prima punta, con la sensazione che o questa sera o contro la Macedonia del Nord l’attaccante del Newcastle possa scalzare Harry Kane dalla formazione titolare.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA INGHILTERRA: IL TABELLINO

MALTA (3-5-2): Bonello; Z. Muscat, Apap, S. Borg; Mbong, B. Kristensen, Guillaumier, Yankam, Camenzuli; Satariano, Nwoko. Allenatore: Michele Marcolini

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Trippier, Maguire, Guehi, Shaw; Alexander-Arnold, J. Henderson, Bellingham; Saka, Wilson, Rashford. Allenatore: Gareth Southgate











