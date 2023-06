Probabili formazioni Malta Inghilterra/ Quote, qualificazioni Europei 2024 (16 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI MALTA INGHILTERRA: CHI GIOCA A TA’ QALI?

Con le probabili formazioni di Malta Inghilterra ci avviciniamo alla partita che si gioca a Ta’ Qali, alle ore 20:45 di venerdì 16 giugno, per le qualificazioni agli Europei 2024. Siamo nella terza giornata ed è il girone dell’Italia: l’Inghilterra lo comanda a punteggio pieno avendoci battuti a Napoli per poi replicare contro l’Ucraina, dunque ora Gareth Southgate sa di avere una bella occasione per aumentare il vantaggio – aspettando che gli azzurri tornino in campo – e avvicinare lo striscione del traguardo, in un periodo che dovrà far dimenticare la Nations League e finalmente portare la nazionale a vincere qualcosa.

Dall’altra parte Malta non può avere troppe pretese: affidata a Michele Marcolini dopo le vicende che hanno colpito Devis Mangia, questa piccola nazionale sta provando a crescere ma il percorso rimane difficile, intanto si può dire che contro l’Italia si sia disputata una partita di orgoglio e carattere ma è comunque arrivata una sconfitta, adesso l’obiettivo sarà quello di raccogliere qualche punto e, nel mentre, giocarsi le proprie carte nella prossima Nations League. Aspettiamo allora che la partita di Ta’ Qali prenda il via, nel frattempo facciamo qualche rapida incursione nelle potenziali scelte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni di Malta Inghilterra.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Malta Inghilterra, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare 40,00 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 15,00 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria della nazionale ospite, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 1,03 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA INGHILTERRA

GLI 11 DI MARCOLINI

Il modulo di Marcolini è un 3-5-2, che strizza l’occhio a una difesa a quattro: infatti sulla sinistra potrebbe e dovrebbe spingere Camenzuli, che di fatto è un terzino adattato e dunque in fase di non possesso andrebbe a portare la sua posizione sulla linea dei due centrali Apap e Borg, con Zach Muscat che eventualmente si può allargare andando a giocare come terzino. A destra invece abbiamo la possibilità di vedere Corbaln o Mbong che certamente hanno caratteristiche maggiormente offensive, dunque è una sorta di schema ad elastico quello di Malta che anche in mezzo al campo deve decidere, anche se certamente Guillaumier sarà schierato in posizione di playmaker basso con Bjorn Kristensen a coprire una delle due mezzali, poi Nicky Muscat e Stephen Pisani insidiano il posto di Yankam che sulla carta è favorito. Anche davanti c’è qualche punto di domanda aperto: da valutare infatti il tandem tra quattro giocatori, ma possiamo dire che Satariano e Nwoko siano in vantaggio sulla concorrenza di Jody Jones e Montebello.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Gareth Southgate deve innanzitutto decidere se mandare in campo i reduci dalla finale di Champions League, che non mancano, e poi se fare turnover qui o nella prossima partita. Potrebbe essere un misto tra le due cose: noi al momento possiamo puntare su Pickford in porta e lo spostamento di Alexander-Arnold a centrocampo, ruolo ultimamente esplorato nel Liverpool. Così facendo si libererebbe spazio per Trippier a destra, con Shaw che avrebbe regolarmente il suo posto sulla corsia mancina; ancora, a completare la difesa potrebbero essere Maguire e Guehi che si gioca il posto con Mings, qui da valutare se appunto Stones sarà impiegato subito o meno. A centrocampo ecco Bellingham, che potrebbe agire insieme a Declan Rice: il regista del West Ham è reduce dalla finale di Conference League, ma sono passati tre giorni in più rispetto al match di Istanbul. Davanti, Harry Kane potrebbe riposare: spazio dunque a Callum Wilson, con Saka e Rashford che potrebbero coprire le corsie esterne in attesa di Grealish, presumibilmente titolare nel prossimo match dell’Inghilterra.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA INGHILTERRA: IL TABELLINO

MALTA (3-5-2): Bonello; Z. Muscat, Apap, S. Borg; Mbong, B. Kristensen, Guillaumier, Yankam, Camenzuli; Satariano, Nwoko. Allenatore: Michele Marcolini

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Trippier, Maguire, Guehi, Shaw; Alexander-Arnold, D. Rice, Bellingham; Saka, Wilson, Rashford. Allenatore: Gareth Southgate











