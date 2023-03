Probabili formazioni Malta Italia/ Mancini, solo la vittoria

PROBABILI FORMAZIONI MALTA ITALIA: CHI GIOCA OGGI?

Passiamo in rassegna le probabili formazioni di Malta Italia con le due squadre che si affronteranno oggi, domenica 26 marzo 2023 alle ore 20.45 presso il Ta’Qali National Stadium, per la sfida valida per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. Solo la vittoria per l’Italia di Mancini, già scottata dal ko interno contro l’Inghilterra: si qualificano le prime due del girone agli Europei ma un nuovo passo falso metterebbe gli azzurri in condizioni di debolezza anche rispetto a Ucraina e Macedonia del Nord.

Malta ha dimostrato nell’esordio contro i macedoni di essere comunque squadra organizzata e desiderosa di vendere cara la pelle, anche se la Nazionale allenata dall’italiano Michele Marcolini è sulla carta la formazione nettamente più debole del raggruppamento. Malta e Italia non si affrontano in match ufficiali dalle qualificazioni a Euro 2016: vinse l’Italia sia in casa sia in trasferta, con due prestazioni non esaltanti chiuse entrambe vincendo di misura, col punteggio di 1-0.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Malta Italia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa nettamente sfavoriti sulla carta, infatti il segno 1 è quotato a 19.00, mentre poi si scende a quota 1.10 in caso di segno 2 per la vittoria dell’Italia ed infine un pareggio varrebbe 10.00 volte la posta in palio per chi avrà scommesso naturalmente sul segno X.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA ITALIA

LE MOSSE DI MARCOLINI

Le probabili formazioni di Malta Italia vedono il ct maltese, Michele Marcolini, vivere una sfida comprensibilmente affascinante contro gli azzurri. Non è di certo una novità per Malta avere un Ct italiano, per Marcolini l’esordio ufficiale è avvenuto nella prima giornata di queste qualificazioni europee, con la sconfitta più che onorevole sul campo della Macedonia del Nord. I maltesi puntano ad essere competitivi e soprattutto a vivere il girone, difficile vista la qualità delle avversarie, none esclusivamente nel ruolo di squadra materasso.

LE SCELTE DI MANCINI

Per quanto riguarda invece Roberto Mancini, ecco che le probabili formazioni di Malta Italia diventano l’occasione per individuare soluzioni alternative rispetto a una squadra che contro l’Inghilterra è parsa di nuovo preda di equivoci importanti. La coppia centrale dovrebbe essere quella composta da Scalvini e Romagnoli, in attacco al fianco di Retegui, confermato dopo il gol all’inglese, favoriti Politano e Gnonto rispetto a Pellegrini e Berardi, con i primi due che hanno avuto un impatto positivo nel match di Napoli, pur con gli inglesi ridotti in dieci uomini nel finale per l’espulsione di Walker.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA ITALIA: IL TABELLINO

MALTA (3-4-3): Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Satariano, Jones. All.: Marcolini.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Spinazzola; Tonali, Cristante, Verratti; Politano, Retegui, Gnonto. All.: Mancini.











