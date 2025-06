Probabili formazioni Mamelodi Fluminense: le scelte dei due allenatori verso la partita valida per il girone F al Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI MAMELODI FLUMINENSE: SCOPRIAMO LE SCELTE!

È giunto il momento di analizzare le probabili formazioni Mamelodi Fluminense, perché la partita delle ore 21:00 di mercoledì 25 giugno vale molto nel girone F al Mondiale per Club 2025: è infatti un raggruppamento ancora tutto aperto, nel quale può davvero succedere ogni cosa.

Anche che si qualifichi la sorprendente squadra sudafricana, che dopo aver battuto lo Ulsan ha quasi fatto il colpo contro il Borussia Dortmund: ha perso la partita ma segnato 3 gol che, comunque, diventano ininfluenti visto che vincere significherebbe passare comunque il turno mentre pareggiare equivarrebbe all’eliminazione.

La Fluminense invece ha un punto in più e quindi è messa meglio: se dovesse vincere sarebbe quasi certa del primo posto nel girone e qui sì che la differenza reti, attualmente favorevole, sarebbe importante nei confronti di un Borussia Dortmund fermato sullo 0-0 nella partita di esordio.

Ci apprestiamo a vivere una bella partita, si tratta ora di scoprire come gli allenatori intenderanno affrontarla ed è quello che proviamo a fare in queste poche righe, soffermandoci in maniera particolare sulle probabili formazioni Mamelodi Fluminense.

QUOTE E PRONOSTICO MAMELODI FLUMINENSE

All’interno delle probabili formazioni Mamelodi Fluminense leggiamo anche quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto: favorita la squadra brasiliana grazie al valore corrispondente a 1,87 volte la giocata sul segno 2, si difende comunque la formazione sudafricana perché il suo successo, regolato dal segno 1, vi farebbe guadagnare 4,00 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre il segno X che identifica il pareggio porta in dote una vincita equivalente a 3,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MAMELODI FLUMINENSE

LE MOSSE DI CARDOSO

A conti fatti Miguel Cardoso dovrebbe presentarsi, secondo le probabili formazioni Mamelodi Fluminense, con un 4-1-4-1 che ricalca quello visto contro il Borussia Dortmund e che ha fatto un’ottima figura. Sono Kekana e Cupido i due centrali della difesa, con Ronwen Williams che si piazza tra i pali; terzino destro Mudau che deve farsi perdonare un’autorete, sull’altro versante del campo agisce Lunga e poi avremo Mokoena che, schierato davanti alla retroguardia come frangiflutti, darà una mano non solo alla costruzione del gioco ma anche al ripiegamento senza palla.

Davanti ci sono due i due centrocampisti, che giocano di fatto a ridosso dell’attacco: dovrebbero essere Allende, che deve fronteggiare una diffida per essere stato ammonito sabato, e Zwane che indossa la fascia di capitano. A fare loro compagnia ecco poi i laterali alti, che in fase di possesso andranno a formare una sorta di tridente: qui abbiamo Lucas Ribeiro schierato a destra e Matthews che si prende la maglia da titolare sulla corsia mancina, come centravanti attenzione a Mothiba andato in gol contro il Borussia Dortmund – dalla panchina – ma il favorito resta comunque Rayners.

LA RISPOSTA DI RENATO

Anche Renato Gaucho potrebbe riproporre il 4-2-3-1 dell’ultima partita, ma qui con le probabili formazioni Mamelodi Fluminense dobbiamo considerare che Nonato e Keno sono andati a segno entrando dalla panchina, dunque potrebbero aver guadagnato i gradi da titolari. Da vedere: il primo potrebbe prendere il posto di Martinelli o Hércules nei due che giocano in mezzo al campo, il secondo invece è in competizione con Serna che è il titolare di base, ma che appunto per l’ultima partita del girone al Mondiale per Club 2025 potrebbe essere rimpiazzato.

Per il resto, Everaldo dovrebbe prendere il posto di Cano come centravanti e Arias giocare regolarmente come laterale destro sulla trequarti e Ganso al centro; la difesa rimane il regno di Thiago Silva che, nonostante l’età, sta facendo vedere di essere ancora un calciatore con i fiocchi. L’ex Milan viene affiancato da Freytes in mezzo al reparto, avremo poi una zona laterale con Guga che si piazza a giocare sulla destra e Fuentes che agirà in qualità di terzino sinistro, il portiere della Fluminense senza sorprese sarà come sempre Fabio.

PROBABILI FORMAZIONI MAMELODI FLUMINENSE: IL TABELLINO

MAMELODI (4-1-4-1): R. Williams; Mudau, Kekana, Cupido, Lunga; Mokoena; Ribeiro, Allende, Zwane, Matthews; Rayners. Allenatore: Miguel Cardoso

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Martinelli, Nonato; Arias, Ganso, Keno; Everaldo. Allenatore: Renato Gaucho