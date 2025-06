Probabili formazioni Manchester City Al Ain: le scelte di Guardiola e Ivic nella partita valida per il Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY AL AIN: ECCO LE SCELTE!

Con le probabili formazioni Manchester City Al Ain andiamo a leggere le scelte dei due allenatori per una partita che si gioca ad Atlanta, e vale per il girone G al Mondiale per Club 2025. L’esordio del Manchester City è stato positivo anche se non roboante: una vittoria per 2-0 contro il Wydad.

Risultati mondiale per club 2025, classifiche/ L'Inter vince in rimonta! Diretta gol live score (21 giugno)

Pep Guardiola si trova al secondo posto in classifica avendo una differenza reti peggiore rispetto a quella della Juventus, ma ora arriva una partita con la quale provare a migliorare la situazione anche se probabilmente il manager spagnolo farà ruotare ampiamente i suoi uomini.

L’Al Ain non ha nemmeno fatto malissimo contro la Juventus, ha anche avuto le sue occasioni per segnare almeno due gol ma alla fine il risultato è di quelli netti, sconfitta secca per 0-5 e possibilità di qualificarsi agli ottavi che si sono ancor più assottigliate.

DIRETTA/ Inter Urawa Reds (risultato finale 2-1): decide Valentin Carboni! (Mondiale Club 2025, 21 giugno)

Adesso sarà interessante vedere in che modo i due allenatori schiereranno le loro squadre sul terreno di gioco del Mercedes Benz Stadium, nell’attesa proviamo a ipotizzare noi qualcosa facendo un analisi più approfondita sulle probabili formazioni Manchester City Al Ain, perché tra poco si andrà in campo per giocare.

QUOTE E PRONOSTICO MANCHESTER CITY AL AIN

Vantaggio chiaramente nettissimo per la squadra inglese secondo le quote emesse dalla Snai, leggiamo con le probabili formazioni Manchester City Al Ain che il segno 1 per la vittoria dei Citizens vale 1,10 volte l’importo investito mentre il segno 2 per il successo dell’Al Ain vi permetterebbe di guadagnare addirittura 20,00 volte la posta in palio. Esattamente la metà, dunque 10,00 volte la giocata, la quota posta sul segno X che identifica l’opzione del pareggio.

Diretta/ Mamelodi Borussia Dortmund (risultato finale 3-4): vittoria tedesca (Mondiale per club 2025)

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY AL AIN

COME CAMBIA GUARDIOLA

Abbiamo parlato di possibile turnover per Guardiola, proviamo allora a capire meglio quali possano essere le sue mosse nelle probabili formazioni Manchester City Al Ain. In porta potrebbe essere lasciato spazio a Stefan Ortega, in difesa è squalificato Rico Lewis e allora come terzino destro potrebbe operare Vitor Reis, così da consentire ad Akanji o Ruben Dias di essere titolari al centro con Aké che rischia il posto al centro, mentre a sinistra Ait-Nouri e Gvardiol sono in competizione per una maglia, ma è difficile capire perché sono davvero tante le scelte a disposizione di Guardiola.

Anche a centrocampo, dove Rodri avrà ancora uno spezzone magari aspettando la Juventus; davanti alla difesa può giocare Gundogan, poi spazio sulla trequarti a Matheus Nunes e Bernardo Silva mentre sulle corsie laterali potremmo aspettarci ancora Savinho e Doku, Haaland lascia la maglia a Marmoush per prepararsi per la terza partita del girone o giocherà dal primo minuto già contro l’Al Ain? Tanti punti di domanda aperti, sapendo anche che Guardiola spesso e volentieri cambia la posizione ai suoi giocatori e dunque non si può davvero essere sicuri al 100% di quello che farà.

LE SCELTE DI IVIC

Vladimir Ivic può operare scelte diverse e magari cambiare solo poco rispetto all’esordio nel Mondiale per Club 2025. Con le probabili formazioni Manchester City Al Ain parliamo di un 5-3-2 nel quale Rui Patricio va in porta, restano confermati i tre centrali Ratnik, Rabia e Kouadio ma sulle fasce laterali possono operare questa volta Jasic a destra e Erik a sinistra, da valutare anche il centrocampo perché qualcosa potrebbe essere modificato. Davanti alla difesa si candida Nader; a giostrare come due mezzali restano favoriti Kaku e Matias Palacios ma attenzione alla candidatura di Al Baloushi al posto di uno dei due.

Per quanto riguarda l’Al Ain possiamo dire che potrebbe cambiare anche il modulo: Ivic per esempio potrebbe decidere di giocare con un tridente offensivo e in questo caso avrebbero una possibilità come esterni alti Nassim Chadli e Mateo Sanabria, in caso contrario si dovrebbe andare verso la conferma della coppia formata da Soufiane Rahimi e Laba anche se dalla panchina ci sono Houssine Rahimi e Loulendo che, non avendo giocato nemmeno un minuto contro la Juventus, possono sicuramente dire la loro ed essere considerati pronti.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY AL AIN: IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Vitor Reis, Akanji, Aké, Ait-Nouri; Gundogan; Savinho, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Doku; Haaland. Allenatore: Josep Guardiola

AL AIN (5-3-2): Rui Patricio; Jasic, Ratnik, Rabia, Kouadio, Erik; Al Baloushi, Nader, Kaku; S. Rahimi, Laba. Allenatore: Vladimir Ivic