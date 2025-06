Probabili formazioni Manchester City Al Hilal: quote, moduli e titolari per Guardiola e Inzaghi nell’ottavo del Mondiale per Club 2025, 30 giugno

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY AL HILAL: SFIDA TRA BIG IN PANCHINA

Le probabili formazioni Manchester City Al Hilal ci forniscono molti spunti verso la partita degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 che si giocherà nella notte italiana a Orlando: tantissimi nomi illustri e naturalmente il grande duello fra i due allenatori Pep Guardiola e Simone Inzaghi.

Il Manchester City ha chiuso una stagione di fatto a zero titoli, salvo il Community Shield della scorsa estate, quindi Guardiola vuole rilanciare il suo progetto fin dal torneo iridato, con il 5-2 rifilato alla Juventus che è certamente un segnale molto chiaro circa le ambizioni del colosso inglese nella campagna americana.

L’Al Hilal invece è non solo l’unica asiatica, ma anche l’unica squadra che non arrivi da Europa o Americhe ad avere passato il girone: spicca il pareggio contro il Real Madrid grazie alla guida di Simone Inzaghi e pure a tanti nomi noti in campo, che hanno vissuto esperienze ai massimi livelli nel calcio europeo.

Insomma, l’Al Hilal si sta mettendo in copertina come squadra di riferimento per i progressi del mondo arabo, ma naturalmente il confronto di stanotte sarà molto difficile: vediamo chi ne potrebbero essere i protagonisti esaminando ora meglio le probabili formazioni Manchester City Al Hilal.

LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Per quanto gli arabi abbiano molte stelle, il pronostico Snai su Manchester City Al Hilal è a senso unico: segno 1 favoritissimo a 1,24, si sale poi a 6,50 in caso di pareggio e fino a 10 volte la giocata in caso di clamoroso segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY AL HILAL

4-1-4-1 PER GUARDIOLA

Modulo 4-1-4-1 per l’allenatore Pep Guardiola nelle probabili formazioni Manchester City Al Hilal. Il portiere è sempre Ederson; davanti a lui dovremmo vedere la classica difesa a quattro del tecnico catalano, che come titolari dovrebbe proporci Nunes, Akanji, Dias e Ait-Nouri; posizione da regista basso davanti alla difesa per Rodri; ci sarà poi un quartetto di notevole valore qualche metro più avanti, con Savinho, Bernardo Silva, l’ex Milan Rejinders (arrivato proprio in vista del Mondiale per Club) e Doku alle spalle del centravanti, che potrebbe essere l’egiziano Marmoush ma favorito resta Haaland.

TANTI NOMI CONOSCIUTI PER INZAGHI

Nelle probabili formazioni Manchester City Al Hilal abbiamo quindi tanti nomi noti anche per Simone Inzaghi, che dovrebbe schierare i suoi ragazzi secondo il modulo 4-3-3. In porta Bounou; il grande ex Cancelo sarà il terzino destro, che apre la difesa a quattro nella quale spicca anche Koulibaly, con Tambakti e Renan Lodi; nomi nobili anche a centrocampo, in particolare Milinkovic-Savic e Ruben Neves, insieme a Nasser Al Dawsari; infine, nel tridente d’attacco arabo dovrebbero trovare posto Malcom, Marcos Leonardo e il capitano Salem Al Dawsari.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY AL HILAL: IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Nunes, Akanji, Dias, Ait-Nouri; Rodri; Savinho, Bernardo Silva, Rejinders, Doku; Hallend. All. Guardiola.

AL HILAL (4-3-3): Bounou; Cancelo, Koulibaly, Tambakti, Renan Lodi; Milinkovic-Savic, Ruben Neves, N. Al Dawsari; Malcom, Marcos Leonardo, S. Al Dawsari. All. Inzaghi.