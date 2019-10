Probabili formazioni Manchester City Atalanta/ Diretta tv, Dea senza Zapata

Dopo le imprese in campionato, ecco che per la Dea tornando ad accedersi i riflettori della Champions League, con la trasferta al Etihad Stadium, prevista domani, martedì 22 ottobre, alle ore 21,00: vediamo dunque le probabili formazioni di Manchester City Atalanta, che saranno in campo per la terza giornata del girone C. Benché la Dea non abbia iniziato al meglio il suo cammino nella prima competizione del continente per club, il tecnico dei citizens Guardiola sa bene di non poter sottovalutare l’avversario: per le probabili formazioni di Manchester City Atalanta, quindi vedremo in campo solo i titolari tra gli inglesi, tenuto ovviamente conto dei acciaccati e assente annunciati. Pure Gasperini punterà domani solo sui propri titolari fissi: la Dea non può certo sfigurare in questa spettacolare trasferta e certo c’è parecchia voglia di riscatto sotto ai riflettori della Champions tra i nerazzurri. Andiamo allora ad analizzare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Manchester City Atalanta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Manchester City Atalanta è la partita che per questo turno di Champions League viene trasmessa in diretta tv in chiaro: appuntamento allora per tutti su Canale 5, con la possibilità di seguire la sfida anche sul portale Mediaset Player e dunque in diretta streaming video, con il supporto di PC, tablet o smartphone. I clienti della televisione satellitare potranno ovviamente accendere il loro decoder e selezionare il canale Sky Sport Uno (201) per la diretta della partita.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ATALANTA

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Per le probabili formazioni di Manchester City Atalanta, Pep Guardiola non dovrebbe proporre grandi novità nello schieramento dei citizens: i tre punti messi in palio domani per la terza giornata di Champions League sono preziosi e il tecnico spagnolo sa bene di non poter sottovalutare la forza della Dea. Ecco quindi che per gli inglesi domani vedremo il consueto 4-3-3, che vedrà ovviamente Ederson in porta: di fronte ci sarà spazio per Otamendi e Fernadihno al centro della difesa, con l’ex Juventus Cancelo e Mendy ai lati. Per la mediana il primo nome a farsi avanti è quello di Rodri, con David Silva e Gundogan ai lati: in attacco invece vi sarà spazio per il trittico Bernardo Silva-Aguero-Mahrez, già visto anche nell’ultimo impegno di coppa con la Dinamo Zagabria.

LE SCELTE DI GASPERINI

Sarà invece il già collaudato 3-4-1-2 il modulo di riferimento per Gasperini per le probabili formazioni di Manchester City Atalanta: qui però mancherà il bomber Duvan Zapata, out per infortunio. Pure senza il bomber classe 1991 la Dea non sarà domani in campo ad armi spuntate: ci saranno Muriel e Ilicic in doppia punta, supportati dal Papu Gomez (in gol contro la Lazio). Per la mediana poi non vi saranno novità tra i nerazzurri, con le maglie da titolari consegnate a Hateboer, De Roon, Freuler e Castagne, anche se dalla panchina scalpita Gosens. Nel reparto a 3 della difesa, posta di fronte al solito Gollini, ecco poi Toloi, Kjaer e Palomino, benchè non manchino le alternative valide dalla panchina, come Dijmsiti.

IL TABELLINO

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Gundogan, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Mahrez All. Guardiola

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Muriel All. Gasperini



© RIPRODUZIONE RISERVATA