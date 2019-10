Probabili formazioni Manchester City Atalanta/ Quote, dubbi in difesa per Gasperini

Manchester City Atalanta si gioca alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo all’Etihad Stadium per dare vita alla partita valida per la terza giornata del girone C di Champions League. Si tratta naturalmente della sfida più difficile per la Dea di Gian Piero Gasperini, che in campionato sta facendo faville mentre in Champions non meriterebbe l’ultimo posto a zero punti, per il quale pesa tantissimo la beffa contro lo Shakhtar. Certo, pensare di fare punti proprio in casa del City che viaggia a punteggio pieno è assai difficile, ma tentar non nuoce in una sera in cui i nerazzurri non avranno nulla da perdere. Andiamo allora adesso ad analizzare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Manchester City Atalanta, ormai a poche ore dal via alla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Manchester City Atalanta è a senso unico in favore di Pep Guardiola e dei suoi uomini, perché il segno 1 è quotato a 1,22 dall’agenzia di scommesse Snai. Si sale poi a 6,75 in caso di pareggio (segno X), mentre un colpaccio dell’Atalanta varrebbe 11,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ATALANTA

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Per le probabili formazioni di Manchester City Atalanta, Pep Guardiola non dovrebbe proporre grandi novità nello schieramento dei Citizens, che naturalmente giocheranno con il 4-3-3 con tantissimi interpreti di valore assoluto. Ecco quindi che per gli inglesi vedremo ovviamente Ederson in porta: Otamendi e Fernadihno formeranno la coppia centrale, con l’ex Juventus Cancelo terzino destro e Mendy a presidiare la corsia mancina. Dal centrocampo in su la scelta è ancora più ricca: in mediana ipotizziamo Rodri come perno centrale, affiancato da due mezzali di lusso quali Gundogan e David Silva. Il quasi omonimo Bernardo Silva invece sarà titolare sulla destra del tridente d’attacco del Manchester City, completato poi da Aguero in posizione centrale e Mahrez sulla corsia mancina.

LE SCELTE DI GASPERINI

Sarà invece il 3-4-1-2 il modulo di riferimento nerazzurro nelle probabili formazioni di Manchester City Atalanta. Sappiamo che Gasperini dovrà fare a meno di Duvan Zapata per infortunio, tuttavia in attacco la Dea ha molte alternative valide ed ecco allora il reparto offensivo migliore possibile in questo momento con il Papu Gomez ad assistere la prima punta Muriel ed ilicic, che agirà invece in qualità di seconda punta. A centrocampo dovremmo vedere titolari Hateboer come esterno destro, la coppia mediana formata da De Roon e Freuler più Castagne a sinistra, anche se dalla panchina scalpita Gosens, possibile alternativa a uno dei due esterni. In difesa forse qualche dubbio in più, ma davanti a Gollini ipotizziamo il terzetto formato da Toloi, Kjaer e Palomino, ai quali dunque sarà affidato il difficile compito di frenare gli attacchi del Manchester City.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Gundogan, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Mahrez. All. Guardiola.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini.



