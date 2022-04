Probabili formazioni Manchester City Atletico Madrid/ Diretta tv, Walker ancora out

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ATLETICO MADRID: CHI GIOCA ALL’ETIHAD?

Le probabili formazioni di Manchester City Atletico Madrid ci introducono all’andata dei quarti di finale della Champions League 2021-2022. Una partita interessante, tra due squadre di grande esperienza: i Citizens, che sono in testa al campionato ma hanno il Liverpool alle calcagna, devono riscattare la bruciante sconfitta nella finale dello scorso anno e intanto hanno eliminato lo Sporting Lisbona senza troppi patemi, vincendo 5-0 in Portogallo per poi gestire la situazione in un match di ritorno nel quale non hanno segnato, ma che era ovviamente una formalità.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA LIVERPOOL/ Diretta tv: Van Dijk guida la difesa dei Reds

Per l’Atletico Madrid le due finali sono arrivate nel 2014 e 2016, perse in maniera beffarda; da quel momento c’è stato un calo nelle prestazioni tanto che oggi Diego Simeone rischia di non entrare nelle prime quattro della Liga, intanto però gli ottavi di questa Champions League sono stati superati eliminando il Manchester United con vittoria a Old Trafford. Vedremo allora cosa succederà questa sera all’Etihad; nel frattempo possiamo fare un focus sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Manchester City Atletico Madrid.

Probabili formazioni Juventus Villarreal/ Quote, un potenziale duello argentino

DIRETTA MANCHESTER CITY ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Atletico Madrid sarà trasmessa in chiaro per tutti su Canale 5, e dunque anche su Mediaset Play; inoltre viene fornita sui canali della televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Uno: lo trovate al numero 201 del decoder, con la possibilità di seguire la partita anche in mobilità grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che il match, come del resto tutti gli altri, sarà disponibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio.

Probabili formazioni Lille Chelsea/ Quote, tante scelte per Tuchel (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ATLETICO MADRID

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Ancora senza Ruben Dias, Pep Guardiola affronta Manchester City Atletico Madrid con Stones ad affiancare Laporte al centro della difesa, davanti a Ederson; non ci sarà Kyle Walker che è ancora squalificato, quindi a destra dovremmo vedere Joao Cancelo che libererà una maglia a sinistra per Zinchenko o Aké – che ha giocato centrale sabato, sul campo del Burnley. A centrocampo invece sembra scontata la presenza di Rodri come perno a creare il gioco, dovrebbe invece rientrare Bernardo Silva che prenderebbe il posto di Gundogan, ma sappiamo bene che il portoghese può giocare anche come esterno in un tridente che a dire la verità contempla la presenza di Mahrez, perché l’algerino parte favorito anche su Sterling. A sinistra Grealish è in netto vantaggio sulla concorrenza; come finto centravanti a questo punto dovrebbe essere confermato Foden, il giovane del vivaio se la vede con il già citato Sterling e Gabriel Jesus.

I DUBBI DI SIMEONE

Per Manchester City Atletico Madrid sarà indisponibile Ferreira Carrasco, squalificato: Diego Simeone opererà dei cambi rispetto al 4-1 sull’Alavés, per esempio riportando Renan Lodi a giocare come terzino sinistro con la conferma di Vrsaljko sull’altro versante, mentre il rientrante Hermoso potrebbe sostituire Savic o José Gimenez al centro della difesa, naturalmente a protezione di Oblak. I due laterali di centrocampo a questo punto possono essere Lemar e Angel Correa; da vedere però se l’argentino sarà in grado di essere in campo visto il problema alla caviglia. Più semplice che Marcos Llorente ne faccia le veci iniziando la partita sulla corsia destra; nel settore nevralgico a quel punto ci sarebbe De Paul, che giocherebbe insieme a Koke con Kondogia, titolare nell’ultima partita di campionato, che sarebbe in panchina. Davanti dovrà rimanere fuori uno tra Joao Feliz, Griezmann e Luis Suarez: da vedere su chi punterà Simeone perché tecnicamente partono tutti alla pari, volendo ipotizzare diremmo che l’uruguaiano sarà titolare e dunque a riposarsi stavolta, almeno all’inizio, sarà il giovane portoghese.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Grealish. Allenatore: Josep Guardiola

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, J. Gimenez, Renan Lodi; M. Llorente, Koke, De Paul, Lemar; L. Suarez, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone











© RIPRODUZIONE RISERVATA