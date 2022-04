Probabili formazioni Manchester City Atletico Madrid/ Quote, Foden da falso nove

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ATLETICO MADRID: CHI GIOCA ALL’ETIHAD?

Con le probabili formazioni di Manchester City Atletico Madrid ci avviciniamo sempre più all’andata dei quarti di finale della Champions League 2021-2022: squadre in campo alle ore 21:00 di martedì 5 aprile presso l’Etihad Stadium, dove i Citizens partono favoriti e vanno a caccia di un’altra semifinale europea, sperando questa volta di sollevare un trofeo che fino a questo momento è sempre sfuggito. Dopo la prima finale, ora psicologicamente il cammino potrebbe essere più semplice ma, una volta eliminato lo Sporting Lisbona, adesso per Pep Guardiola l’asticella si alza perché i Colchoneros sono avversario che rimane sempre temibile.

Magari più malleabile rispetto al passato, l’Atletico Madrid rimane una squadra che è davvero tosta da affrontare; se nella Liga segna di più ma concede anche parecchi gol a differenza delle ultime versioni, in Champions League Diego Simeone ha eliminato il Manchester United ancora una volta con la difesa, andando a vincere a Old Trafford; ora la trasferta nell’altra metà di Manchester sarà più ostica, ma gli spagnoli sanno di avere una possibilità. Aspettando che la partita si giochi, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni di Manchester City Atletico Madrid.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a leggere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Manchester City Atletico Madrid. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,35 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote una vincita che equivale a 5,00 volte la giocata, infine il segno 2 per l’affermazione degli ospiti vale una vincita, con questo bookmaker, che corrisponde a 8,75 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ATLETICO MADRID

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Assenze pesanti in difesa per Guardiola, che anche in Manchester City Atletico Madrid deve rinunciare a Ruben Dias (potrebbe farcela per il ritorno) e Walker, che sconta questa sera l’ultima di tre giornate di squalifica. Al loro posto il tecnico catalano dovrebbe schierare Joao Cancelo e Stones; Aké, titolare sabato al fianco di Laporte, potrebbe tornare utile per giocare come terzino sinistro ma qui deve vincere la concorrenza di Zinchenko. Come sempre tra centrocampo e attacco c’è grande abbondanza: Bernardo Silva dovrebbe riprendersi la maglia come mezzala, a rimanere in panchina sarebbe a questo punto Gundogan perché sia Rodri che soprattutto De Bruyne dovrebbero essere titolari. Nel tridente offensivo, lo stesso Bernardo Silva si gioca il posto sapendo però che Guardiola rinuncerà difficilmente a Mahrez come esterno destro, mentre sull’altro versante la visione di gioco di Grealish sarà allo stesso modo importante. Resta il ruolo da centravanti, e qui giocherà come sempre un calciatore che prima punta non è: Foden, Sterling e Gabriel Jesus danno la sensazione di partire in quest’ordine nelle gerarchie del loro allenatore.

I DUBBI DI SIMEONE

Per quanto riguarda Simeone, in Manchester City Atletico Madrid il Cholo non potrà disporre di Ferreira Carrasco e deve verificare le condizioni di Koke e Angel Correa: il primo potrebbe essere regolarmente al centro del campo, con lui più De Paul che Kondogbia per avere maggiore qualità nell’uscita del pallone. Correa invece potrebbe accomodarsi in panchina, lasciando eventualmente il posto a Marcos Llorente che tornerebbe a giocare come esterno: il nazionale spagnolo a dirla tutta può agire anche come terzino destro, qui favorito Vrsaljko che avrà sull’altro versante Renan Lodi, mentre a protezione di Oblak vanno verso la conferma sia Savic che José Gimenez. Abbiamo poi la corsia sinistra, con Lemar che dovrebbe giocare anche per la squalifica di Ferreira Carrasco; davanti invece Luis Suarez e Griezmann potrebbero partire favoriti rispetto a Joao Felix, ma sabato il giovane portoghese ha segnato due gol all’Alavés e dunque Simeone potrebbe decidere di sfruttarne il momento. Staremo a vedere, certo stiamo parlando di tre grandi attaccanti che, almeno in questo momento, partono più o meno sullo stesso piano.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ATLETICO MADRID

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Grealish. Allenatore: Josep Guardiola

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, J. Gimenez, Renan Lodi; M. Llorente, Koke, De Paul, Lemar; L. Suarez, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone











