Probabili formazioni Manchester City Borussia Dortmund/ Diretta tv, pericolo Haaland

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio alle probabili formazioni di Manchester City Borussia Dortmund, sfida valida come andata dei quarti di finale di Champions league, che pure avrà luogo solo domani sera alle ore 21.00 tra le mura dell’Etihad Stadium di Manchester. Siamo dunque ben curiosi di scoprire le mosse di Guardiola come di Terzic per quello che si annuncia certo un match infuocato: facile immaginare che entrambi gli allenatori domani puntino solo sui propri titolari migliori.

Certo ha voglia di mettere da parte un risultato importante tra le mura di casa l’allenatore dei Citizens, anche per mettersi al riparto in vista delle qualificazione alla Top four: per Guardiola poi è un momento particolarmente felice come risultati (è leader della Premier league) ed è bene sfruttarlo.

Non può certo prescindere dai suoi big e in primis il gioiello giallonero Herling Haaland mister Terzic: il Dortmund, qualificatosi superando per un pelo il Siviglia, non è tra i grandi favoriti per le semifinali di Champions e il tecnico non può dare nulla per scontato. Vediamo allora quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Manchester City Borussia Dortmund.

MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Borussia Dortmund verrà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare, pertanto l’appuntamento con questa partita è riservato ai soli abbonati; in assenza di un televisore i clienti Sky potranno avvalersi del consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Per le probabili formazioni di Manchester City Borussia Dortmund, ecco che Mister Guardiola dovrebbe dare ampio spazio ai suoi giocatori più in forma: meglio non sottovalutare l’avversario e presentarsi in campo al meglio per chiudere il prima possibile la pratica. Fissato il 4-2-3-1 iniziale, ecco che domani sera non dovrebbero mancare per i citizens Laporte e Ruben Dias al centro della difesa, mentre la coppia formata da Walker e Zinchenko si collocherà a guardia dell’esterno. Per il centrocampo sarà di nuovo maglia da titolare per Rodri e Gundogan, che pure si è comportato molto bene nei giorni scorsi negli ultimi impegni con la nazionale tedesca (2 gol su tre presenze): occhio a Fernandinho comunque pronto dalla panchina, in caso di reparto a tre. In avanti Guardiola poi darà nuova fiducia a Ferran Torres, De Bruyne, e Sterling mentre sarà Sergio Aguero l’attaccante di riferimento.

LE SCELTE DI TERZIC

Maggiori dubbi sorgono intorno allo schieramento del club tedesco, che ha spesso cambiato forma in stagione: ipotizzato comunque un 4-3-2-1 di partenza, ecco che in ogni caso irrinunciabile sarà Haaland, capocannoniere anche della Champions league. Alle spalle del giovane gioiello norvegese, ecco che non mancheranno Sancho e Reus, anche se Hazard è valida alternativa dalla panchina, come pure Brandt (specie se cambierà modulo). Per il centrocampo il tecnico dovrebbe consegnare le maglie da titolari a Bellingham, Delaney e Dahoud, ma occhio a Raschl sempre a disposizione. Sono infine pochi dubbi per la difesa giallonera, che se schierata a 4 domani vedrà titolari confermati Meunier, Akanji, Hummels e Schulz: non impossibili soluzioni differenti, visto che a disposizione vi è anche l’ex Juventus Emre Can.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündoğan; Ferran Torres, De Bruyne, Sterling; Agüero All. Guardiola

BORUSSIA DORTMUND (4-3-2-1): Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Bellingham, Delaney, Dahoud; Reus, Sancho; Haaland All. Terzic



