Probabili formazioni Manchester City Borussia Dortmund/ Quote: Aguero c’è

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Manchester City Borussia Dortmund ci accompagnano verso la partita di Champions League che questa sera allo stadio Etihad della città inglese sarà valida per l’andata dei quarti di finale. Riflettori puntati soprattutto sul Manchester City di Pep Guardiola, dominatore della Premier League e largamente favorito per il passaggio del turno, per inseguire quella Champions League che ancora manca nella bacheca del club inglese.

L’anno scorso però il City cadde contro il Lione: questo ci dice che il Borussia Dortmund potrà sicuramente giocarsi le sue carte, dopo l’ottavo di finale superato con il Siviglia in una doppia sfida ricca di gol, premessa di spettacolo anche questa sera. Tutto questo premesso, andiamo adesso senza ulteriori indugi a scoprire tutte le notizie sulle probabili formazioni di Manchester City Borussia Dortmund a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Manchester City Borussia Dortmund in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,35, mentre poi si sale a quota 5,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 8,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dei tedeschi.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Nelle probabili formazioni di Manchester City Borussia Dortmund, ecco che l’allenatore dei padroni di casa Pep Guardiola dovrebbe proporre un modulo perfetto per esaltare le caratteristiche offensive del Manchester City, che ci attendiamo in campo con il 4-2-3-1. Ederson sarà il titolare fra i pali, protetto da una linea difensiva a quattro che dovrebbe vedere Walker e Zinchenko come terzini titolari, mentre la coppia centrale sarà formata da Ruben Dias e Laporte. A centrocampo avremo Rodri e Gundogan per comporre la coppia titolare nel cuore della mediana del City, mentre qualche metro più avanti agiranno verosimilmente Ferran Torres, De Bruyne e Sterling sulla trequarti (anche se di certo le alternative non mancano a Giuardiola), con Aguero che sarà infine il riferimento offensivo, nei panni di centravanti del Manchester City.

LE MOSSE DI TERZIC

Trasferta durissima per i gialloneri tedeschi di mister Terzic, nelle probabili formazioni di Manchester City Borussia Dortmund ci aspettiamo gli ospiti schierati invece con il 4-3-3 come modulo di riferimento, almeno sulla carta piuttosto offensivo – come d’altronde caratteristica del Borussia Dortmund. Compito non semplice per la difesa, che dovrebbe vedere titolari Hitz tra i pali, Meunier e Schulz terzini ed Akanji e Hummels centrali in una retroguardia a quattro uomini. A centrocampo invece i favoriti per le tre maglie da titolari nel Borussia Dortmund saranno Delaney, Bellingham e Dahoud, infine nel tridente d’attacco dovremmo vedere Reus e Sancho in qualità di esterni offensivi accanto ad Haaland, che agirà naturalmente come punta centrale del Borussia Dortmund.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündoğan; Ferran Torres, De Bruyne, Sterling; Agüero. All. Guardiola.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Bellingham, Dahoud; Reus, Haaland, Sancho. All. Terzic.



