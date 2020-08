Probabili formazioni Manchester City Lione/ Quote, Garcia torna alla difesa a 4?

Riflettori puntati sulle probabili formazioni di Manchester City Lione, big match in programma solo questa sera alle ore 21.00 all’Estadio Jose Alvalade di Lisbona, ultimo dei quarti di finale della Champions League. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Guardiola come di Rudi Garcia, che senza dubbio, visto l’alta posta in palio, hanno preparato degli undici colmi di titolari. E non potrebbe essere niente di diverso: non scordiamo infatti che cosa ci si gioca questa sera, come anche il valore di due contendenti, che pure si presenteranno in campo ben riposate (considerato che tempo hanno concluso i loro impegni nazionali). Pure va aggiunto che alla vigilia sono anche pochi gli assenti che Guardiola e Garcia contano alla vigilia del big match: non sarà dunque difficile per i due allenatore fissare le probabili formazioni di Manchester City e Lione, sfida bollente che metterà in palio l’ultimo pass per le Final Four della Champions League.

QUOTE E PRONOSTICO

Esaminando anche il pronostico di questa sfida in terra lusitana, vediamo subito che sono gli inglesi i naturali favoriti al trionfo (considerato che agli ottavi hanno superato anche il Real Madrid di Zidane). Il portale di scommesse Snai ha poi fissato per l’1×2 a 1.25 il successo del Manchester City, contro il più elevato 11.00 assegnato alla vittoria del Lione: il pareggio ha rimediato la quota di 6.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY LIONE

LE MOSSE DI GUARDIOLA

In vista della sfida contro il Lione, Pep Guardiola non ha intenzione di correre rischi inutili: per le probabili formazioni di Manchester City e Lione il tecnico spagnolo ha dunque pronto un 11 colmo di stelle, tutti in buona forma. Fissato il classico 4-3-3, ecco che questa sera il tecnico dei Citizens si affiderà ancora una volta a Ederson tra i pali, mentre di fronte al numero 1 non dubitano della maglia da titolare Laporte e Fernandinho: in corsia saranno pronti Cancelo e Walker, anche se Zinchenko è una valida alternativa per la corsia mancina.

In mediana indispensabile sarà Rodri in cabina di regia: al fianco del numero 16 poi dovremmo rivedere dal primo minuto De Bruyne e Gundogan, anche se dalla panchina formalmente rimane a disposizione David Silva (nonostante le voci di mercato che lo danno alla Lazio). Saranno maglie consegnate anche nell’attacco del club inglese, ancora privo di Sergio Aguero, fermo in infermeria: senza il bomber classe 1988 pure stasera si faranno trovate pronti Foden, Gabriel Jesus e Sterling, tutti in ottima forma.

LE SCELTE DI RUDI GARCIA

Per fermare un gigante come è Guardiola, Rudi Garcia e il suo Lione dovrebbero oggi pontare sul classico 4-3-3 dove pure non saranno poche le riconferme nello schieramento, rispetto all’11 che ha battuto la Juventus agli ottavi di finale. Ecco infatti che anche questa sera il tecnico non potrà fare a mano di Lopes, fedele tra i pali, e in difesa pure le maglie saranno già consegnate nelle mani di Dubois, Denayer, Marcelo e Marçal: se però l’allenatore l’ultimo vorrà puntare su un reparto a tre (visto contro la Vecchia Signora pochi giorni fa) ecco che verrà avanzato come esterno a centrocampo il terzino francese ex Nantes. Per la mediana a tre ecco poi confermati dal primo minuto Guimaraes in cabina di regia, con al fianco Aouar e Caqueret: occhi puntati però su Maxwel Cornet, che farà un po’ da jolly in questa parte del campo, sia che venga arretrato in una mediana a 5, sia che venga avanzatosi nel tridente. Quel che è sicuro è che in attacco pure questa sera non mancheranno i due bomber di razza in mano dal tecnico ex Roma, e dunque Dembele e Depay: attenzione però anche a Ekambi, sempre a disposizione dalla panchina.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 2 Walker, 25 Fernandinho, 14 Laporte, 27 Cancelo; 17 De Bruyne, 16 Rodri, 8 Gundogan; 7 Sterling, 9 Jesus, 47 Foden. All. Pep Guardiola.

LIONE (4-3-3): 1 Lopes; 14 Dubois, 5 Denayer, 6 Marcelo, 20 Marçal; 25 Caqueret, 39 Guimarães, 8 Aouar; 11 Depay, 9 Dembele, 27 Cornet. All. Rudi Garcia.



