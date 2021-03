Probabili formazioni Manchester City Monchengladbach/ Diretta tv, gioca Sterling?

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BORUSSIA MONCHENGLADBACH: CHI GIOCA?

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Manchester City Borussia Monchengladbach: valida per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020-2021, si gioca alle ore 21:00 di martedì 16 marzo e saremo alla Puskas Arena di Budapest, ancora una volta in campo “neutro” – ma a tutti gli effetti in casa degli inglesi – per le limitazioni agli spostamenti in materia di Coronavirus. La situazione sembra essere definita: nel match di andata gli Sky Blues hanno vinto 2-0 in trasferta, e dunque ora ai tedeschi serve una vera impresa per ribaltare l’esito della doppia sfida.

Probabili formazioni Real Madrid Atalanta/ Diretta tv: Freuler è squalificato

Il Manchester City vede i quarti, e intanto continua a navigare verso la vittoria della Premier League dopo il 3-0 al Fulham; male invece il Gladbach, che in Bundesliga sta perdendo contatto con le posizioni che qualificano alla prossima Champions League. Vedremo quindi come andranno le cose in campo; aspettando che la partita si giochi, possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Manchester City Borussia Monchengladbach.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL LIPSIA/ Quote, Salah sarà ancora determinante?

DIRETTA MANCHESTER CITY BORUSSIA MONCHENAGLADBACH STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Borussia Monchengladbach verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque sarà un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati; in assenza di un televisore, come sempre, i clienti Sky si potranno rivolgere al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e tramite il quale la partita si potrà seguire anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go, attivabile con i dati del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BARCELLONA/ Quote: la buona crescita di Óscar Mingueza

Pubblicità

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BORUSSIA MONCHENGLADBACH

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Pep Guardiola potrebbe tornare al 4-3-3 per Manchester City Borussia Monchengladbach: rispetto alla trasferta del Craven Cottage possono tornare titolari Zinchenko, come terzino sinistro, e Walker che verrebbe schierato a destra. In mezzo, a protezione di Ederson, Eric Garcia si gioca il posto al fianco di Ruben Dias; in mezzo sia Fernandinho che Gundogano possono tornare, con loro possibile che giochi uno tra De Bruyne e Foden. Nel tridente offensivo invece Gabriel Jesus potrebbe essere la prima punta spingendo in panchina Aguero (sabato hanno giocato insieme con il brasiliano largo a sinistra), questo ovviamente liberebbe un posto sull’estero e a prenderselo sarebbe Mahrez che agirebbe a destra, da valutare il possibile impiego di Sterling che se la gioca con Ferran Torres ma, visto il vantaggio, Guardiola potrebbe anche decidere per un po’ di turnover facendo giocare qualche seconda linea in più.

GLI 11 DI ROSE

Qualche dubbio in più per Manchester City Borussia Monchengladbach ce l’ha Marco Rose, che del resto ha poco da perdere e deve anche fare i conti con gli infortuni di Bensebaini e Kramer. In porta ci sarà ovviamente Sommer; poche sorprese nel reparto arretrato con Lainer e Wendt a correre sugli esterni mentre Elvedi e Ginter formeranno la coppia centrale. In mediana, potrebbe ancora esserci Hofmann come centrocampista adattato che giocherà al fianco di Neuhaus; Herrmann invece dovrebbe tornare titolare sulla corsia destra a ridosso della prima punta, con Marcus Thuram che eventualmente sarebbe sull’altro versante. Il ballottaggio tra i trequartisti potrebbe vincerlo Embolo, che può ricoprire vari ruoli dell’attacco e in questo caso giocherebbe alle spalle della prima punta; il principale candidato sembra essere Pléa che in questa Champions League ha fatto molto bene, dunque a fare panchina sarebbe capitan Stindl pronto alla staffetta nel secondo tempo.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, E. Garcia, Zinchenko; Gundogan, Fernandinho, Foden; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. Allenatore: Josep Guardiola

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Hofmann; Herrmann, Embolo, M. Thuram; Pléa. Allenatore: Marco Rose



© RIPRODUZIONE RISERVATA