Probabili formazioni Manchester City Monchengladbach/ Quote, De Bruyne sarà titolare?

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BORUSSIA MONCHENGLADBACH: CHI SCENDE IN CAMPO?

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Manchester City Borussia Monchengladbach, la partita che si gioca alle ore 21:00 di martedì 16 marzo per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020-2021: siamo sul neutro della Ferenc Puskas Arena di Budapest, ma ufficialmente in casa ci sono gli inglesi che, forti del 2-0 ottenuto nel match di andata (sempre in Ungheria) sono davvero vicini alla qualificazione ai quarti, sperando che questo sia finalmente l’anno buono per arrivare in fondo.

La squadra di Pep Guardiola sta volando anche in campionato, e dunque potrebbe vivere una stagione storica; in difficoltà invece il Gladbach, che sconfitto ad Augsburg venerdì scorso si sta allontanando dalle posizioni che qualificano alle prossime coppe europee. Vedremo come andranno le cose questa sera, mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a fare un’analisi sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Manchester City Borussia Monchengladbach.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per Manchester City Borussia Monchengladbach vanno clamorosamente a favore della squadra di casa: il segno 1 per la vittoria dei Citizens vale infatti 1,23 volte la somma giocata, per contro il valore posto sul segno 2 per l’affermazione dei tedeschi vi farebbe guadagnare ben 13,00 volte l’importo investito. Il segno X, che come sempre regola il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 6,25 volte la puntata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BORUSSIA MONCHENGLADBACH

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Per Manchester City Borussia Monchengladbach Guardiola potrebbe tornare al 4-3-3, anche se resta viva l’ipotesi di difesa a tre. Nel primo caso Walker-Joao Cancelo e Zinchenko-Benjamin Mendy sono i ballottaggi per le corsie esterne, in mezzo potremmo vedere Eric Garcia e Ruben Dias mentre a centrocampo spicca la candidatura di Fernandinho come metronomo davanti al reparto arretrato. Bernardo Silva e De Bruyne potrebbero avere un turno di riposo, ma il belga non ha giocato sabato e quindi va verso una maglia da titolare magari con Gundogan sull’altro versante e la panchina per il giovane Foden. Nel tridente offensivo Gabriel Jesus è favorito su Aguero per il ruolo di prima punta, ai suoi lati potremmo vedere Mahrez e Sterling ma il vantaggio con cui il Manchester City inizia la partita potrebbe aprire a qualche seconda linea in più, dunque anche Ferran Torres (già titolare a Craven Cottage) si gioca una maglia per iniziare il match di Budapest.

I DUBBI DI ROSE

Problemi maggiori in Manchester City Borussia Monchengladbach li ha Marco Rose, e non solo per il risultato di partenza: il tecnico deve rinunciare a Kramer in mezzo al campo, pertanto la soluzione più probabile è quella di confermare Hofmann come mediano al fianco di Neuhaus. In difesa l’assetto non cambia: l’assenza di Bensebaini spinge ancora Wendt verso una maglia da titolare come terzino sinistro, Lainer agirà sull’altro versante con una coppia centrale che, a protezione del portiere Sommer, prevede Ginter e Elvedi senza troppe sorprese. Di Herrmann (favorito su Lazaro) e Marcus Thuram sono le candidature più forti per avere spazio sulla trequarti partendo da una posizione larga, in mezzo capitan Stindl si gioca il posto con Embolo e lo svizzero appare favorito, perché potrebbe dare più rapidità offensiva a un attacco che salvo sorprese dovrebbe essere completato da Pléa, il bomber del girone di Champions League.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, E. Garcia, Ruben Dias, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. Allenatore: Josep Guardiola

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Hofmann; Herrmann, Embolo, M. Thuram; Pléa. Allenatore: Marco Rose



