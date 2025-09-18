Probabili formazioni Manchester City Napoli: le scelte di Guardiola e Conte verso la prima partita delle due squadre in Champions League.
PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY NAPOLI: CONTE SFIDA GUARDIOLA!
Le probabili formazioni Manchester City Napoli ci introducono al grande spettacolo dell’Etihad, perché giovedì 18 settembre anche i partenopei fanno il loro esordio nella Champions League 2025-2026: il Napoli ci torna dopo un anno, nell’ultima edizione era arrivata la beffarda eliminazione ai quarti contro il Milan.
Un Napoli che chiude idealmente un cerchio, perché il Manchester City era stato il primo avversario di sempre in Champions League, e proprio in trasferta; la squadra di Antonio Conte ci arriva forte del 3-1 di Firenze con cui si è confermato a punteggio pieno e in testa alla classifica di Serie A.
Il Manchester City, lo abbiamo detto in più occasioni, forse non è più quello che nel 2023 ha vinto il titolo europeo, ma resta un avversario tostissimo: domenica ha rifilato un 3-0 al Manchester United, riscattandosi dopo due sconfitte consecutive.
Sarà anche una partita a scacchi tra Pep Guardiola e Conte, che hanno idee diverse ma la stessa fame; proprio in queste righe proviamo a discutere delle loro scelte andando a parlare in maniera più approfondita delle probabili formazioni Manchester City Napoli, perché tra poco arriverà davvero il momento di lasciare la parola alla partita.
QUOTE E PRONOSTICO MANCHESTER CITY NAPOLI
Con le probabili formazioni Manchester City Napoli leggiamo anche le quote che l’agenzia Snai ha fornito per questa partita: abbiamo il segno 1 per la vittoria della squadra inglese che vale 1,65 volte quanto avrete messo sul piatto, il segno 2 che regola il successo dei partenopei porta in dote un guadagno equivalente a 5,00 volte la vostra giocata e infine ecco il segno X sul quale puntare per il pareggio, con una quota corrispondente a 4,00 volte la posta in palio.
PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY NAPOLI
TANTE SCELTE PER GUARDIOLA
Guardiola deve già fare i conti con gli infortuni (Cherki, Marmoush e Ait-Nouri) ma ha davvero tante scelte a disposizione e un Haaland scatenato, il norvegese si piazza al centro dell’attacco e non dovrebbero esserci troppe sorprese nel reparto offensivo, schierato di fatto con una linea di trequartisti nella quale Bernardo Silva percorre la corsia destra e Doku si piazza sul versante opposto, lasciando a Foden e Reijnders la zona centrale. Possibili opzioni percorribili, conoscendo l’allenatore catalano, sono anche Savinho e Bobb: in questo caso Guardiola potrebbe sorprendere all’esordio in Champions League.
Chiaramente davanti alla difesa c’è Rodri, e abbiamo visto quando è mancato a lungo quanto la sua presenza sia fondamentale nel dare equilibrio al Manchester City; nel reparto arretrato non mancano i dubbi, Aké potrebbe rientrare titolare come terzino sinistro e dall’altra parte Rico Lewis si prepara a giocare in luogo di Khusanov, che nel derby era in campo in un ruolo non suo. In mezzo si va per la conferma di Ruben Dias e Gvardiol (che può giocare anche a sinistra), poi ecco Gigio Donnarumma che gioca la prima in Champions League, da campione in carica, con la sua nuova maglia.
CONTE VA ALL’ATTACCO
Anche Conte ha ormai adottato il 4-1-4-1 come modulo, nelle probabili formazioni Manchester City Napoli possiamo aspettarci qualche modifica rispetto alla partita di Firenze ma a dire il vero nemmeno troppo. In difesa per esempio Marianucci non è nella lista e Rrahmani è infortunato, quindi spazio ancora a Beukema e Buongiorno e più che altro da capire le condizioni di Meret, che in porta potrebbe lasciare nuovamente il posto a Vanja Milinkovic-Savic. Di Lorenzo e Mathias Olivera correranno sulle fasce: l’uruguayano potrebbe essere l’unico cambio a meno che Conte decida di affidarsi a Juan Jesus, che resta un’opzione.
Lobotka chiaramente agisce come perno centrale e riferimento per tutti, a cominciare dagli uomini offensivi: qui scalpitano Lang e David Neres e vedremo se l’allenatore del Napoli intenda mescolare le carte dando a uno di loro due la maglia da titolare, difficile però pensare che uno tra De Bruyne e McTominay possa rimanere in panchina (il belga poi ha il grande ritorno all’Etihad) e allora potrebbe rischiare Politano che però è tatticamente fondamentale al pari di Zambo Anguissa. Davanti, senza Romelu Lukaku, va per la conferma Hojlund: il danese, in gol all’esordio, parte in vantaggio su Lucca.
PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY NAPOLI: IL TABELLINO
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): G. Donnarumma; R. Lewis, Ruben Dias, Gvardiol, Aké; Rodri; Bernardo Silva, Foden, Reijnders, Doku; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola
NAPOLI (4-1-4-1): V. Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, M. Olivera; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte