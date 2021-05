Probabili formazioni Manchester City Psg/ Diretta tv, tante certezze in campo

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY PSG: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 21.00 e tra le mura dell’Etihad Stadium, la sfida di ritorno delle semifinali della Champions league tra Manchester City e Psg: andiamo allora a vedere quai saranno le probabili formazioni del big match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Guardiola come di Pochettino per la sfida che vale il primo pass per la finale della massima competizione per club del continente: il 2-1 firmato dai citizens nel turno di andata è verdetto che lascia comunque aperti parecchi scenari differenti, e dunque è necessario tenere alta l’attenzione.

Naturale dunque pensare che per le probabili formazioni di Manchester City Psg, entrambi gli allenatori confermino solo i loro titolari più in forma: benché pure abbiano a disposizione una rosa praticamente al completo, non dovrebbero esserci grandi novità domani sera. Non è certo partita in cui è il caso di rischiare troppo. Vediamo quali potrebbero essere le mosse per le probabili formazioni di Manchester City Psg.

MANCHESTER CITY PSG IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Psg sarà visibile questa sera esclusivamente per gli abbonati a Sky Sport, che potranno seguire la semifinale di Champions League su Sky Sport Uno (canale numero 201 della piattaforma satellitare), Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251), oppure anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY PSG

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Manchester City e Psg, è assai probabile che vengano confermati gli 11 che hanno ben fatto nel turno di andata: i Citizens, non distratti dal campionato, possono concentrarsi solo sulla coppa ora, e dunque aspettiamoci solo i big, tenuti in fresco lo scorso fine settimana. Fissato il 4-2-3-1 ecco che allora riavremo dal primo minuto Bernardo Silva in prima punta, con Foden e Mahrez sull’esterno e De Bruyne collocato invece sulla linea della trequarti. Per il centrocampo rimane più che confermata la maglia da titolare di Gundogan, affiancato da Rodri, ma attenzione però a Fernandinho, che sempre scalpita dalla panchina. Guardiola poi scommetterà ancora su Ruben Dias e Stones al centro della difesa, anche se Laporte (che ha deciso la finale di EFL Cup col Tottenham) è valida alternativa: Walker e Cancelo invece stanno a guardia delle corsie esterne.

LE SCELTE DI POCHETTINO

Nel classico 4-2-3-1 dei parigini ricordiamo subito che assente annunciato sarà Gueye, squalificato nel match di andata delle semifinali: senza il mediano classe 1989, ecco che il centrocampo dovrebbe venir occupato da Danilo, pronto a far coppia con Paredes dal primo minuto. In difesa Pochettino si affiderà ancora una volta a Kimpembe e al capitano Marquinhos, mentre sull’esterno dello schieramento aspettiamoci Dagba e Florenzi (con quest’ultimo nome caldo di mercato). Pochi dubbi infine per il tecnico anche in attacco, con tanti big chiamati a ribaltare il 2-1 subito all’andata in casa: irrinunciabile domani sera sarà il capocannoniere del Psg da 25 reti Kylian Mbappè: con lui ecco Neymar e Di Maria, con l’azzurro Verratti pronto sulla linea della trequarti.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-2-3-1) Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, João Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva All. Guardiola

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Dagba; Danilo, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé All. Pochettino



