Probabili formazioni Manchester City Real Madrid/ Diretta tv: possibilità per Mahrez!

Le probabili formazioni di Manchester City Real Madrid ci propongono ancora una volta il grande spettacolo della semifinale di Champions League 2022-2023: all’Etihad, ore 21:00 di mercoledì 17 maggio, si gioca la sfida di ritorno e per il momento è tutto in equilibrio. La sfida di andata è terminata 1-1: un tempo per squadra, con la curiosità che ciascuna ha segnato nel miglior momento dell’avversaria e questo ci ha detto ancor più di cosa possa succedere – cioè tutto – tra due compagini non nuove a sfidarsi su questo palcoscenico, e che sono pronte a dare altro spettacolo.

Il Real Madrid ha già vinto la Coppa del Re e sogna il bis in Champions League, il Manchester City è in corsa per il Treble: due corazzate che giustamente e con pieno merito sono arrivate qui, e con cui una tra Inter e Milan dovrà fare i conti in finale. Per questo c’è ancora tempo; adesso noi dobbiamo valutare in che modo i due allenatori possano schierare i loro uomini sul terreno di gioco dell’Etihad, e allora mentre aspettiamo che arrivi mercoledì sera facciamo la nostra consueta analisi su dubbi e certezze dei tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Manchester City Real Madrid.

La diretta tv di Manchester City Real Madrid non godrà di una trasmissione sui canali della nostra televisione: infatti la semifinale di ritorno di Champions League sarà disponibile soltanto sul portale Mediaset Infinity +, che in questa stagione si è occupato in modo massiccio di questo torneo, di fatto mandando in onda tutte le partite ad eccezione di quelle in esclusiva su Amazon Prime. La visione di questo match sarà in diretta streaming video: per assistervi dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio e dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY REAL MADRID

I DUBBI DI GUARDIOLA

Pep Guardiola ci ha abituati a stravolgere tutto, anche e soprattutto in partite decisive: in Manchester City Real Madrid però il tecnico catalano potrebbe confermare gli undici che hanno iniziato il match di andata al Bernabeu. Quasi certamente sarà invariata la difesa: Walker e Akanji come terzini – quest’ultimo adattato – poi la coppia centrale formata da Stones e Ruben Dias a protezione del portiere Ederson. Dove Guardiola potrebbe cambiare qualcosa è a centrocampo e in attacco, perché le soluzioni sono davvero tante: Bernardo Silva può scalare a fare la mezzala e in questo caso a rimanere fuori sarebbe Gundogan (difficile togliere Rodri, che è il playmaker del Manchester City), dall’altra parte ci sarà sicuramente De Bruyne e con il portoghese arretrato aumenterebbero le quotazioni di Mahrez, che come sempre giocherebbe a destra a piede invertito. Dall’altra parte del campo spazio a Grealish, che rimane favorito su Foden; Haaland naturalmente non è minimamente in discussione come prima punta.

GLI 11 DI ANCELOTTI

La buona notizia per Carlo Ancelotti, in vista di Manchester City Real Madrid, è il ritorno di Militao dalla squalifica: con il brasiliano, a rimanere fuori dalla zona difensiva sarebbe Rudiger che però ha giocato una grande partita al Bernabeu, e dunque tutto sommato potrebbe prendersi una maglia davanti a Courtois. Se così fosse, Alaba andrebbe a giocare come terzino sinistro scalzando Camavinga, che però in quel ruolo sta realmente giocando molto bene pur avendo ammesso quanto non si senta ancora a suo agio. A destra comunque avremo Carvajal; per il resto, Ancelotti non dovrebbe modificare alcunchè pur se le alternative non mancano. Una di queste sarebbe quella di lanciare Tchouamény al centro del campo; con il giovane francese titolare, farebbe un passo avanti Federico Valverde che si prenderebbe il posto di esterno destro nel tridente, ma qui chiaramente l’enorme vantaggio continua ad averlo Rodrygo. Più facile allora vedere l’uruguaiano regolarmente sulla mezzala; a completare il centrocampo saranno chiaramente i veterani Modric e Kroos – da vedere chi in posizione centrale – con Benzema e Vinicius Junior ovviamente davanti.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY REAL MADRID: IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. Allenatore: Josep Guardiola

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; F. Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti











