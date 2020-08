Probabili formazioni Manchester City Real Madrid/ Quote, Zidane senza Sergio Ramos

Si accenderà questa sera alle ore 21.00 il big match per il tabellone di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid: vediamone le probabili formazioni, alla vigilia dell’epico scontro atteso all’Etihad Stadium di Manchester. Siamo infatti davvero impazienti di conoscere nel dettaglio le mosse di Guardiola come di Zidane, che vista la posta in palio (un pass per la Final Eight di coppa) non potranno che optare oggi per i loro titolari più in forma per disegnare le probabili formazioni di Manchester City Real Madrid. Se è vero che Guardiola questa sera nella corsa alla qualificazione ai quarti di Champions League parte favorito visto il 2-1 segnato nel turno di andata al Bernabeu, pure il tecnico dei Citizens sa che non può abbassare la guardia. Dopo tutto il Real si è dimostrato una delle squadre più in forma nel post lockdown e torna oggi in campo da fresco vincitore della Liga 2019-20. Va però aggiunto che entrambi i tecnici non approdano a tale scontro diretto con una rosa al completo, e pure entrambi contano diverse assenze di peso, cui sarà difficile porre rimedio, disegnando le probabili formazioni di Manchester City Real Madrid. Andiamo allora subito ad esaminare da vicino le loro mosse.

QUOTE E PRONOSTICO

Esaminando anche il pronostico della partita per gli ottavi di Champions League, ecco che in terra inglese dobbiamo dare il nostro favore al successo agli uomini di Pep Guardiola. Il portale di scommesse snai, per l’1×2 della sfida, ha fissato a 1.75 il successo dei Citizens questa sera, contro il più elevato 4.25 assegnato al Real Madrid di Zidane, mentre il pareggio paga 4.00 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY REAL MADRID

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Per le probabili formazioni di Manchester City Real Madrid, Guardiola questa sera non rinuncerà al classico 4-3-3 dove pero dovrà fare attenzione ad alcune assenze di peso come quella di Aguero, fermo in infermeria per un problema al ginocchio e di Mendy, che invece è stato squalificato. In attacco il tecnico dei Citizens potrebbe allora puntare su Gabriel Jesus prima punta con Bernardo Silva e Sterling chiamati come esterni offensivi. A centrocampo rivedremo invece dal primo minuto Rodri in cabina di regia, mentre David Silva e De Bruyne (in gol contro il Real nel match di andata) completeranno il reparto. Sono poi maglie confermate anche nella difesa a 4 posta di fronte al solito Ederson, posto tra i pali: al centro del reparto vedremo da titolari Fernadinho e Laporte, mentre la coppia con Walker e Zinchenko si occuperà di coprire le corsie.

LE SCELTE DI ZIDANE

Sarà invece un similare 4-3-2-1 il modulo di riferimento di Zinedine Zidane, che però per fissare le probabili formazioni di Manchester City Real Madrid deve tenere conto di un più alto numero di assenti annunciati per il big match di Champions League. Già in difesa il tecnico francese dovrà fare a meno di Sergio Ramos, fermo per squalifica: toccherà a Militao fare compagnia a Varane, mentre Mendy e Carvajal completeranno il reparto ai lati. Sono poi maglie più che sicure per il centrocampo del club spagnolo: imprescindibili anche in questa occasione Casemiro in cabina di regia, con Valverde e Kroos ai lati. Pure in attacco Zidane pare avere le idee ben chiare, anche se dalla panchina sono possibili soluzioni differenti: qui verrà avanzato Benzema, che verrà spalleggiato da Isco e Luka Modric.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 2 Walker, 25 Fernandinho, 14 Laporte, 11 Zinchenko; 21 David Silva, 16 Rodri, 17 De Bruyne; 20 Bernardo Silva, 9 Gabriel Jesus, 7 Sterling. All. Guardiola

REAL MADRID (4-3-2-1): 13 Courtois; 2 Carvajal, 5 Varane, 3 Militao, 23 Mendy; 15 Valverde, 14 Casemiro, 8 Kroos; 10 Modric, 22 Isco; 9 Benzema All. Zidane



