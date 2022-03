Probabili formazioni Manchester City Sporting Lisbona/ Diretta tv: turnover?

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY SPORTING LISBONA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Manchester City Sporting Lisbona ci parlano della partita di ritorno degli ottavi di Champions League che domani sera all’Etihad Stadium di Manchester francamente non dovrebbe avere storia, dopo la vittoria esterna per 0-5 del City a Lisbona, un trionfo per Pep Guardiola firmato dai gol di Mahrez, Foden e Sterling e da una doppietta di Bernardo Silva. Insomma, il match di domani dovrebbe ridursi a una pura formalità, con il City a caccia di un’altra vittoria e lo Sporting Lisbona che proverà almeno a salvare l’onore.

Per di più, arrivano dal derby di Manchester che il City ha dominato vincendo per 4-1 contro lo United, a conferma dell’ottimo momento che la squadra di Pep Guardiola sta vivendo. Al momento del sorteggio si pensava a un abbinamento che non avrebbe avuto storia e il campo ha confermato. Andiamo comunque adesso a scoprire tutte le informazioni alla vigilia circa le probabili formazioni di Manchester City Sporting Lisbona.

Manchester City Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (numero 201 della piattaforma satellitare), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251. Di conseguenza, Sky fornirà la diretta streaming video del match, tramite Sky Go ma anche Now TV. Ricordiamo però che la partita dall’Inghilterra sarà inoltre trasmessa in streaming anche su Infinity + , previo abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY SPORTING LISBONA: LE DECISIONI DEI MISTER!

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Nelle probabili formazioni di Manchester City Sporting Lisbona bisogna naturalmente capire quanto turnover vorrà fare Pep Guardiola dopo una vittoria esterna per 0-5 all’andata. Ad esempio, nel tridente d’attacco solo Mahrez potrebbe essere confermato rispetto al derby di domenica, ma d’altronde al posto di Foden e Grealish giocherebbero Gabriel Jesus e Sterling, che di certo non sono nomi di ripiego.

Discorso simile anche a centrocampo, dove potrebbero essere confermati Bernardo Silva e De Bruyne ma ai fianchi di Gundogan, che potrebbe dare il cambio a Rodri in cabina di regia. In difensa invece potrebbero esserci meno novità: davanti al portiere Ederson potrebbero trovare posto Walker, Stones e Laporte, ma come terzino sinistro scegliamo Zinchenko, una scelta anche simbolica in questo momento per l’Ucraina.

LE SCELTE DI AMORIM

Sul fronte lusitano, ecco che le probabili formazioni di Manchester City Sporting Lisbona vedranno l’allenatore Rúben Amorim tra l’obbligo di onorare la sfida e la necessità ovvia di dare a questo punto priorità al campionato. Nel modulo 3-4-3 ci aspettiamo titolari Adán in porta e davanti a lui la difesa a tre con Reis, Coates e Gonçalo Inácio, favorito in un ballottaggio con Neto.

A centrocampo Ricardo Esgaio è favorito a destra su Pedro Porro, mentre le altre tre maglie della mediana dello Sporting dovrebbero essere assegnate a Matheus Nunes, Essugo e Vinagre; infine nel tridente d’attacco ipotizziamo titolari Sarabia, Slimani e Santos, anche se ci sono ancora speranze pure per Tabata e Paulinho.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY SPORTING LISBONA

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, G. Jesus, Sterling. All. Guardiola.

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adán; Reis, Coates, Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Matheus Nunes, Essugo, Vinagre; Sarabia, Slimani, Santos. All. Amorim.

