Probabili formazioni Manchester City Sporting Lisbona/ Quote, turnover per Guardiola?

Le probabili formazioni di Manchester City Sporting Lisbona ci parlano della partita che si gioca come ritorno degli ottavi di Champions League 2021-2022: alle ore 21:00 l’Etihad ospita quella che sarà una passerella, senza timore di smentite, visto che all’andata i Citizens hanno espugnato l’Alvalade con un 5-0 perentorio che ci ha ben riassunto tutta la differenza che esiste tra le due squadre, e messo i lusitani (che già non erano favoriti) di fronte a una montagna impossibile da scalare, anche volendo considerare che nel calcio e nello sport in generale sia sempre tutto possibile.

Anche in virtù di quanto successo in Portogallo, nel valutare le probabili formazioni di Manchester City Sporting Lisbona dovremo pensare a un Pep Guardiola con la testa alla corsa alla Premier League e dunque con tante seconde linee in campo, mentre non è così detto che il collega Ruben Amorim si accodi a questa strategia; ipotizziamo allora quello che potremmo vedere sul terreno di gioco dell’Etihad, aspettando che la partita di Champions League prenda il via facciamo le nostre analisi sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Manchester City Sporting Lisbona.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote su Manchester City Sporting Lisbona, dunque scopriamo nel dettaglio cosa abbia previsto il bookmaker per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,14 volte quanto messo sul piatto, per contro l’ipotesi del successo degli ospiti, regolata dal segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 18,00 volte l’importo investito. Abbiamo poi il segno X che identifica il pareggio: in questo caso il vostro guadagno sarebbe equivalente a 8,25 volte la giocata.

IL TURNOVER DI GUARDIOLA

Andiamo allora a scoprire in Manchester City Sporting Lisbona il possibile turnover di Guardiola. In porta dovrebbe essere confermato Ederson, ma già in difesa – dove mancherà Ruben Dias – si va verso la panchina per un tra Stones e Laporte, con Fernandinho a scalare dietro o l’inserimento del giovane Mbete. Sulle corsie laterali quasi certo lo spazio per Zinchenko, il che potrebbe portare a vedere Joao Cancelo come terzino destro lasciando a riposare Walker. Per quanto riguarda il centrocampo, un altro elemento giovane come McAtee potrebbe fare la mezzala offensiva (ruolo che Guardiola ha spesso utilizzato nel Manchester City), Gundogan dovrebbe tornare titolare e con lui potrebbe esserci Rodri in cabina di regia, considerando che ormai Foden gioca come elemento offensivo. E infatti, il gioiello della cantera sembra essere favorito per partire nel tridente: eventualmente ancora da finto centravanti spostando Gabriel Jesus sull’esterno, nelle ampie rotazioni del Manchester City finirebbero in panchina Grealish e Mahrez (grandi protagonisti nel derby stravinto contro lo United) a favore di Sterling e appunto Jesus.

LE SCELTE DI RUBEN AMORIM

Ruben Amorim potrebbe affrontare Manchester City Sporting Lisbona con i titolari: un tentativo di uscire dalla Champions League a testa alta, evitando un’altra goleada e magari provando anche a ottenere un risultato positivo all’Etihad. Ecco perché a protezione di Adan dovremmo comunque vedere Luis Neto, Feddal e Coates; in campionato l’allenatore lusitano ha fatto riposare parecchi titolari, evidentemente in funzione di questa partita. Palhihna dovrebbe quindi tornare a fare il regista in mezzo al campo, piazzandosi al fianco di Matheus Nunes; Pedro Porro giocherebbe come laterale a destra (il modulo dello Sporting Lisbona è il 3-4-3) con Vinagre che sarebbe invece il favorito a sinistra. Anche i biancoverdi utilizzando il tridente come linea offensiva: qui Paulinho dovrebbe riprendersi la maglia di prima punta, ai suoi lati quasi certo l’utilizzo di Pablo Sarabia (anche se è stato titolare contro l’Arouca), Nuno Santos invece si gioca il posto con Tabata sulla corsia sinistra. Naturalmente queste supposizioni potrebbero poi essere spazzate via da altre scelte che Ruben Amorim eventualmente opererà…

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Mbete, Stones, Zinchenko; McAtee, Rodri, Gundogan; Gabriel Jesus, Foden, Sterling. Allenatore: Josep Guardiola

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; Feddal, Luis Neto, Coates; Porro, Matheus Nunes, Palhinha, Vinagre; Sarabia, Paulinho, Tabata. Allenatore: Ruben Amorim



