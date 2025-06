Probabili formazioni Manchester City Wydad: le scelte dei due allenatori verso la partita nel girone G al Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY WYDAD: GUARDIOLA ANCORA IN SELLA!

Le probabili formazioni Manchester City Wydad ci raccontano di una partita che alle ore 18:00 di mercoledì 18 giugno si gioca per la prima giornata nel girone G al Mondiale per Club 2025: si rivelano le prossime due avversarie della Juventus, dunque un match da seguire con attenzione ma non solo per questo.

Torna in campo il Manchester City di Pep Guardiola, in coda a una stagione che è stata la peggiore del manager catalano all’Etihad: la squadra si è presa la qualificazione in Champions League ma è un obiettivo davvero minimo in mezzo a tantissime difficoltà, che hanno anche fatto presagire un addio dell’allenatore.

Così non dovrebbe essere, a meno che dopo il Mondiale per Club 2025 arrivi qualche sorpresa; intanto sarà molto interessante scoprire se Guardiola deciderà di stravolgere la sua squadra iniziando a testare qualcosa per la prossima stagione.

Sono già arrivati acquisti di peso per un club che sarebbe sempre sotto indagine da parte della FA e che naturalmente punta a vincere questa competizione, dunque ora prendiamoci del tempo per valutare le scelte anche da parte della squadra di Casablanca, andando a leggere insieme le probabili formazioni Manchester City Wydad.

PRONOSTICO E QUOTE MANCHESTER CITY WYDAD

Ovviamente la quota per la vittoria della squadra marocchina, secondo le quote Snai su Manchester City Wydad, è clamorosamente alta: puntando sul segno 2 andreste a vincere addirittura 25,00 volte quanto investito e non è nemmeno la cifra più vantaggiosa guardando gli altri bookmaker, ad esempio Sisal ha chiuso le giocate una volta arrivata a 40,00 volte la posta in palio. Ad ogni modo, il segno 1 che regola il successo del Manchester City vale per la Snai 1,07 volte la puntata, il pareggio invece 11,00.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY WYDAD

GUARDIOLA RINNOVA?

Intanto il modulo di Guardiola, possiamo pensare a un 4-2-3-1 nelle probabili formazioni Manchester City Wydad e vogliamo ipotizzare che tanti osservati speciali saranno in campo. A cominciare dalla difesa: Ederson potrebbe comunque essere il portiere, in mezzo con Ruben Dias può giocare Khusanov (arrivato a gennaio) e sulle corsie laterali Ait-Nouri contende la maglia ad Aké a sinistra, con Rico Lewis che invece potrebbe operare sulla destra. A centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta: può giocare il nuovo arrivato Reijnders facendo coppia con Bernardo Silva, alzando invece la posizione di Gundogan.

Sulle corsie laterali stuzzica naturalmente Cherki, altro elemento che sarebbe pronto per fare il titolare ma che in questo caso deve vincere la concorrenza di Marmoush, che un po’ di spazio lo ha avuto ma che a questo punto deve essere alla stagione della consacrazione. A ben guardare l’ex Eintracht potrebbe anche essere dirottato sulla sinistra, dove però c’è anche Doku: la rosa del Manchester City rimane ricchissima di alternative, davanti però Haaland è di fatto l’unico centravanti a disposizione a meno che ovviamente si giochi con la prima punta tattica…

GLI 11 DI BENHACHEM

Per Mohamed Amine Benhachem le probabili formazioni Manchester City Wydad sono da impostare con il 4-2-1-3: avrebbe potuto esserci Cristiano Ronaldo, cercato dalla squadra di Casablanca ma alla fine rimasto all’Al Nassr. Dunque come prima punta avremo El Allaly, supportato da due laterali offensivi che possono essere Rafik a destra e Rihani a sinistra; a fare da ponte tra i due reparti, staccandosi dal centrocampo e agendo alle spalle della punta, ecco invece Rachouq.

Andiamo poi alla zona mediana, dove come detto si gioca a due: qui Ammi Bari e Mahtou sono i due favoriti. Un’alternativa per questo reparto è rappresentata da Ait Ihia, in difesa invece El Afouri (espulso nell’ultima partita di Coppa del Marocco) si prende la fascia destra con Kchiouach che va ad agire sulla sinistra, la coppia centrale sarà formata da Salmi e Chmamri e a chiudere la formazione del Wydad nell’esordio al Mondiale per Club 2025 sarà il portiere, vale a dire il capitano El Jaalary.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY WYDAD: IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; R. Lewis, Ruben Dias, Khusanov, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Reijnders; Cherki, Gundogan, Marmoush; Haaland. Allenatore: Josep Guardiola

WYDAD (4-2-1-3): El Jaalary; El Afouri, Salmi, Chmamri, Kchiouach; Ammi Bari, Mahtou; Rachouq; Rafik, El Allaly, Rihani. Allenatore: Mohamed Amine Benhachem