Probabili formazioni Manchester United Atalanta/ Quote, Duvan Zapata torna titolare

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ATALANTA: CHI GIOCA A OLD TRAFFORD?

Le probabili formazioni di Manchester United Atalanta ci conducono a parlare di una partita comunque affascinante per la Dea, che nella terza giornata di Champions League gioca per la prima volta a Old Trafford: appuntamento alle ore 21:00 di mercoledì 20 ottobre e sfida capitale per la qualificazione agli ottavi. L’Atalanta guida infatti il girone dopo aver battuto di misura lo Young Boys, ma non può dormire sonni tranquilli perché i Red Devils hanno centrato 3 punti all’ultimo respiro contro il Villarreal ma al tempo stesso due settimane prima erano caduti a Berna, andando così a formare un girone assolutamente incerto.

In campionato lo United soffre: un solo punto nelle ultime tre partite ha fatto allontanare la vetta della classifica, che è distante anche per un’Atalanta comunque in grado di segnare 4 a gol a Empoli. Vedremo allora come andranno le cose tra poche ore: non vediamo l’ora di assistere a questa splendida partita (almeno sulla carta), nel frattempo però dobbiamo fare la consueta valutazione circa le scelte che verranno operate da parte dei due allenatori, e dunque prendiamoci un momento per analizzare in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Manchester United Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Manchester United Atalanta sono state emesse anche dall’agenzia Snai, ed è di questo bookmaker che andiamo a leggere i valori previsti: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,75 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 4,25 volte la puntata che accompagna il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta invece in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ATALANTA

LE SCELTE DI SOLSKJAER

Reduce dal ko di Leicester, Ole Gunnar Solskjaer dovrebbe cambiare qualcosa per Manchester United Atalanta. In difesa è tornato Maguire e dunque lo schieramento arretrato davanti a De Gea dovrebbe essere lo stesso di domenica, completato da Lindelof come secondo centrale e dai terzini che saranno Wan-Bissaka e Shaw; a centrocampo potrebbe invece trovare spazio McTominay che si piazzerebbe al fianco di Pogba lasciando in panchina Fred, mentre un possibile ballottaggio riguarda anche Van de Beek e Lingard ma qui per la zona della trequarti. Entrambi se la devono vedere con Greenwood e Sancho; alla fine, possiamo ipotizzare che Lingardi possa essere schierato titolare con la conferma dell’ex Borussia Dortmund anche se certamente Greenwood, a segno anche al King Power Stadium, non è giocatore da tenere fuori troppo alla leggera. Le uniche due maglie che sembrano certe sono quelle di Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, i due portoghesi giocheranno sulla stessa verticale e saranno naturalmente gli uomini più pericolosi dei Red Devils.

I DUBBI DI GASPERINI

Per Manchester United Atalanta Gian Piero Gasperini potrebbe anche operare qualche scelta a sorpresa: ormai non ci sorprende più il tecnico della Dea, che per esempio potrebbe anche dare spazio a Lovato in difesa togliendo uno tra Toloi (che ha appena recuperato), Demiral e Palomino, così da sparigliare le carte nel reparto a protezione di Musso. Sulle corsie le indisponibilità di Hateboer e Gosens obbligano l’allenatore piemontese a puntare nuovamente su Zappacosta e Maehle, a meno che Giuseppe Pezzella venga considerato pronto per affrontare una partita di questo tenore; avremo poi una linea mediana nella quale De Roon e Freuler dovrebbero giustamente essere favoriti sulla concorrenza, che in particolar modo viene rappresentata da un Koopmeiners fin qui poco utilizzato e da Pasalic, che con il tempo ha arretrato il suo raggio d’azione. Sulla trequarti si dovrebbe nuovamente puntare su Ilicic, apparso in particolare forma, e Malinovskyi; Muriel tornerà a sedersi in panchina per lasciare spazio a Duvan Zapata che dunque sarà titolare a Old Trafford.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Lingard, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Ilicic, Malinovskyi; D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini



