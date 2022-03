Probabili formazioni Manchester United Atletico Madrid/ Quote: fuori Pogba?

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ATLETICO MADRID: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Manchester United Atletico Madrid ci consentono di parlare del big-match di questa sera in Champions League ad Old Trafford, valido naturalmente per il ritorno degli ottavi di finale. Sfida tra due formazioni di eccellente livello, anche se un gradino sotto alle principali big sia nei rispettivi campionati nazionali sia nel panorama internazionale, di conseguenza il traguardo dei quarti di finale potrebbe già mettere in positivo la stagione di chi riuscirà ad avere la meglio nella partita fra due compagini comunque ambiziose.

Si parte da una situazione di parità, frutto del risultato di 1-1 nella partita d’andata al Wanda Metropolitano di Madrid. I calcoli sulla qualificazione sono molto semplici da fare, a maggior ragione senza più il vincolo dei gol in trasferta: chi vince passa, in caso di pareggio con qualsiasi punteggio si andrà ai supplementari. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Manchester United Atletico Madrid.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Manchester United Atletico Madrid in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti in un match che si annuncia comunque abbastanza equilibrato: il segno 1 è infatti proposto a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio per il segno X e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse vincere l’Atletico Madrid.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ATLETICO MADRID

LE MOSSE DI RANGNICK

Nelle probabili formazioni di Manchester United Atletico Madrid, l’allenatore di casa Rangnick si affiderà al modulo 4-2-3-1 nel quale dovrebbero avere spazio Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo dopo i rispettivi recenti acciacchi, quindi ci aspettiamo regolarmente in campo i due portoghesi, il primo con Sancho e Rashford sulla trequarti a supporto di CR7, naturalmente prima punta.

Rischia quindi la panchina Pogba, anche perché la coppia nel cuore della mediana dovrebbe essere formata da Fred e Matic. In difesa a destra Lindelof è favorito su Wan Bissaka e Dalot, con Varane e Maguire a comporre la coppia centrale e Alex Telles che dovrebbe essere favorito a sinistra, in un reparto che vede in dubbio Shaw. In porta infine ci sarà naturalmente De Gea.

LE SCELTE DI SIMEONE

Sul fronte spagnolo delle probabili formazioni di Manchester United Atletico Madrid, ecco che Diego Simeone dovrebbe giocare con il modulo 4-4-2 ma deve fare i conti con le difficoltà causate da numerose assenze. Non saranno a disposizione, infatti, gli infortunati Hermoso, Vrsaljko, Wass e Kondogbia oltre allo squalificato Carrasco, mentre potrebbe recuperare capitan Koke.

Quest’ultimo, se dovesse farcela, agirà da interno di centrocampo in coppia con De Paul o Hector Herrera (che giocherebbero naturalmente insieme in caso di assenza di Koke), mentre Lemar e Renan Lodi potrebbero essere gli esterni del centrocampo Colchonero. In difesa, davanti al portiere Oblak la coppia centrale sarà composta da Giménez e Felipe, con Marcos Llorente terzino destro e Reinildo Mandava a sinistra. In attacco regna invece l’incertezza: João Felix, Correa, Suárez e Griezmann sono in quattro per due maglie, ma Correa non è al meglio e João Felix e Griezmann sono forse i due favoriti.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ATLETICO MADRID

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Lindelof, Varane, Maguire, Alex Telles; Fred, Matic; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Rangnick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Giménez, Felipe, Reinildo Mandava; Lemar, De Paul, Koke, Renan Lodi; João Felix, Griezmann. All. Simeone.



