Probabili formazioni Manchester United Barcellona/ Diretta tv: in campo i migliori!

Le probabili formazioni di Manchester United Barcellona ci avvicinano allo scintillante match di Old Trafford, valido per il ritorno dei playoff di Europa League 2022-2023: le premesse le abbiamo viste una settimana fa, quando al Camp Nou è finita 2-2 con un bellissimo spettacolo da parte di entrambe le squadre. Adesso il Manchester United è leggermente favorito potendo giocare in casa, ma attenzione perché la formula dei gol in trasferta non esiste più e quindi le due reti dei Red Devils in Catalogna valgono relativamente, il che contribuisce ad aggiungere sale all’imminente sfida di giovedì.

Il Barcellona sta dominando nella Liga (+8 sul Real Madrid) ma deve scrollarsi di dosso le ruggini europee come si è visto molto bene nel girone di Champions League; il Manchester United è rinato sotto la guida di Erik Ten Hag che in pochi mesi ha trasformato una squadra senza certezze in una big che può tornare quella di un tempo, e che corre per il titolo in Premier League. Nel frattempo però concentriamoci su questa partita, andando a valutare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Manchester United Barcellona.

Dentro i migliori per Manchester United Barcellona, ovviamente: Ten Hag non rinuncia al 4-2-3-1 e in difesa dovrebbe riproporre Wan-Bissaka terzino destro, con una coppia centrale che sarebbe formata da Varane e Lisandro Martinez a protezione di De Gea e poi Malacia da terzino sinistro, favorito su Shaw che al Camp Nou aveva giocato come centrale. In mezzo, nel settore nevralgico, dovremmo rivedere Casemiro che era squalificato in Premier League, e che farebbe coppia con uno tra Fred e Sabitzer (favorito comunque l’austriaco, arrivato in extremis nel calciomercato di gennaio); per quanto riguarda la trequarti, seguendo le scelte dell’andata avremmo Bruno Fernandes che si allarga a destra con Sancho che scalzerebbe Garnacho (titolare domenica contro il Leicester), da valutare poi chi tra il meraviglioso Rashford e Weghorst agirebbe come prima punta ma la sensazione è che possa essere l’inglese a fare da supporto all’olandese, certamente con le caratteristiche migliori per occupare l’area di rigore avversaria.

GLI 11 DI XAVI

Anche Xavi deve valutare le sue scelte per Manchester United Barcellona: sicuramente il portiere sarà Ter Stegen, quasi certamente davanti a lui avremo una linea difensiva con Christensen che torna titolare al centro per fare coppia con Araujo, dunque il sacrificato potrebbe essere ancora una volta Eric Garcia perché a destra giocherebbe Koundé, come sempre terzino adattato, mentre sull’altro lato del campo si aprirebbe il ballottaggio tra Marcos Alonso e Jordi Alba con il primo che dà la sensazione di essere favorito. Spazio poi a un centrocampo nel quale Gavi giocherebbe come mezzala con Kessié in posizione di frangiflutti centrale e Frenkie De Jong, il vero regista della squadra, che opererebbe partendo sul centrodestra; nel tridente offensivo Raphinha, autore del gol del pareggio, agirebbe in qualità di esterno destro con Pedri che avanza la sua posizione giostrando in qualità di laterale sulla mancina, come prima punta ovviamente spazio a Lewandowski.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martinez, Shaw; Casemiro, Sabitzer; Bruno Fernandes, Rashford, Sancho; Weghorst. Allenatore: Erik Ten Hag

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Marcos Alonso; F. De Jong, Kessié, Gavi; Raphina, Lewandowski, Pedri. Allenatore: Xavi











