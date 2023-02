Probabili formazioni Manchester United Barcellona/ Quote: Xavi senza Pedri e Gavi

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED BARCELLONA: CHI GIOCA A OLD TRAFFORD?

Eccoci alle probabili formazioni di Manchester United Barcellona, che ci presentano lo straordinario appuntamento di Old Trafford: in campo alle ore 21:00 di giovedì 23 febbraio per il ritorno del playoff di Europa League 2022-2023, all’andata il Camp Nou ci ha regalato uno straordinario 2-2 e dunque ci sono tutte le premesse perché la storia si ripeta, peccato che una delle due squadre debba abbandonare la competizione questa sera ma questa è la crudeltà del sorteggio, che ha accoppiato due corazzate nel turno intermedio privandoci subito di una delle fortissime candidate al titolo.

Probabili formazioni Manchester United Barcellona/ Diretta tv: in campo i migliori!

Il Barcellona per il secondo anno consecutivo è retrocesso dalla Champions League e l’anno scorso si era fermato ai quarti; quest’anno se non altro sta dominando la Liga, il Manchester United invece dopo un avvio pessimo ha preso le misure e grazie al grande lavoro di Erik Ten Hag ha avvicinato Arsenal e Manchester City, portandosi finalmente in corsa per la vittoria della Premier League. Ora però dobbiamo concentrarci su questa partita: aspettando che si giochi, facciamo le nostre considerazioni sulle scelte da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni di Manchester United Barcellona.

Barcellona, scandalo consulenze ma caso è prescritto/ Invece Manchester City rischia…

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Manchester United Barcellona possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per il ritorno dei playoff di Europa League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,35 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,35 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,05 volte la quota messa sul tavolo.

Diretta/ Barcellona Manchester United (risultato finale 2-2): Raphinha trova il pari

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED BARCELLONA

LE SCELTE DI TEN HAG

Erik Ten Hag schiera i Red Devils con il 4-2-3-1: in Manchester United Barcellona la difesa dovrebbe prevedere la coppia centrale formata da Varane e Lisandro Martinez, con Shaw che tornerebbe a ricoprire il ruolo di terzino sinistro (all’andata ha fatto il centrale) e Wan-Bissaka favorito su Diogo Dalot sull’altro versante. In mezzo al campo è scontata la presenza di Casemiro che in campionato sta scontando una squalifica; per giocare al suo fianco il prescelto dovrebbe essere Sabitzer (che è favorito sia su Fred che su McTominay), mentre qualche dubbio lo si può avere per quanto riguarda il reparto offensivo. Qui infatti il giovane Garnacho è stato titolare nell’ultima partita di campionato, ma per il playoff di Europa League dovrebbe lasciare il posto a Sancho; l’ex Borussia Dortmund opererebbe così sulla corsia sinistra con Bruno Fernandes che si allargherebbe sull’altro versante. In mezzo, sulla linea della trequarti, ecco il fenomenale Rashford: dovrebbe essere lui a giocare alle spalle di Weghorst e non viceversa, ma staremo a vedere se effettivamente sarà così…

I DUBBI DI XAVI

Brutte notizie per Xavi, che arriva a Old Trafford senza Pedri e Gavi: per Manchester United Barcellona dunque l’allenatore blaugrana deve inventarsi qualcosa, a centrocampo la soluzione potrebbe essere quella di far giocare Kessié come mezzala e portare Sergio Busquets a ricoprire il solito ruolo di perno centrale, con Frenkie De Jong che partirebbe sul centrodestra ma sarebbe a tutti gli effetti il playmaker. In difesa il ballottaggio è tra Christensen e Eric Garcia con il danese favorito, l’altro centrale sarebbe Araujo mentre ancora una volta Koundé si allargherebbe a fare il terzino destro, sull’altro versante invece un altro interessante testa a testa tra Marcos Alonso e Jordi Alba. In porta ci sarà Ter Stegen, mentre per quanto riguarda il reparto offensivo Raphina si gioca la maglia a destra con Ousmane Dembélé che questa volta potrebbe avere la meglio per sfruttarne la velocità, a sinistra spazio al rientrato Ferran Torres mentre il centravanti, naturalmente, sarà Lewandowski.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED BARCELLONA: IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martinez, Shaw; Casemiro, Sabitzer; Bruno Fernandes, Rashford, Sancho; Weghorst. Allenatore: Erik Ten Hag

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Marcos Alonso; F. De Jong, Sergio Busquets, Kessié; O. Dembélé, Lewandowski, Ferran Torres. Allenatore: Xavi











© RIPRODUZIONE RISERVATA