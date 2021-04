Probabili formazioni Manchester United Granada/ Diretta tv: sarà turnover?

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Manchester United Granada, che si giocherà la sera di giovedì 15 aprile al mitico stadio Old Trafford di Manchester, possono introdurci alla partita che sarà valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League che vedono senza dubbio favoriti i Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer, dal momento che il Manchester United è andato a vincere in Spagna la partita d’andata giovedì scorso con il punteggio di 0-2. Vero che il Granada ha già eliminato ai sedicesimi di finale il Napoli, ma ribaltare un doppio passivo casalingo con una goleada ad Old Trafford sembra una missione davvero difficile da realizzare per l’ottava in classifica della Liga contro la seconda della Premier League. Tutto questo considerato, ecco le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Manchester United Granada.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX ROMA/ Quote: il giovane Antony è già una star dei Lancieri

DIRETTA MANCHESTER UNITED GRANADA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo adesso che la diretta tv di Manchester United Granada sarà garantita domani sera da Old Trafford in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti di tutta l’Europa League. Questo significa che gli abbonati alla televisione satellitare avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX ROMA/ Diretta tv, c'è Scherpen tra i pali degli olandesi

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED GRANADA

LE MOSSE DI SOLSKJAER

Nelle probabili formazioni di Manchester United possiamo evidenziare che i Red Devils di mister Solskjaer dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-2-3-1. La vittoria in Spagna all’andata è già un ottimo passo avanti verso le semifinali, ma naturalmente non si può sottovalutare un impegno comunque insisioso, dunque cautela con il turnover: ci aspettiamo Henderson in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Wan-Bissaka, Bailly, Maguire e Telles da destra a sinistra; in mediana la coppia formata da McTominay e Matic; avanzando poi ulteriormente verso l’attacco, ecco il terzetto composto da Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford sulla trequarti in appoggio al centravanti che dovrebbe essere Martial.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MANCHESTER UNITED/ Quote, Kjaer vs Rashford: che duello!

LE SCELTE DI MARTINEZ

Sul fronte spagnolo, il Granada allenato da mister Martinez dovrà cercare l’impresa che farebbe la storia del club, dunque gli iberici andranno ad Old Trafford baldanzosi e le probabili formazioni di Manchester United Granada dovrebbero riservarci per gli ospiti un 4-2-3-1 di partenza. I possibili interpreti dal primo minuto dovrebbero essere: Silva tra i pali; davanti a lui i quattro difensori Foulquier, Duarte, Sanchez e Diaz; a centrocampo la coppia di mediani formata da Eteki ed Herrera; infine nel reparto offensivo del Granada ecco Kenedy, Quina e Puertas ad agire sulla trequarti, a sostegno della prima punta che potrebbe essere Molina.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. All. Solskjaer.

GRANADA (4-2-3-1): Silva; Foulquier, Duarte, Sanchez, Diaz; Eteki, Herrera; Kenedy, Quina, Puertas; Molina. All. Martinez.



© RIPRODUZIONE RISERVATA