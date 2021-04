Probabili formazioni Manchester United Granada/ Quote, poche novità per Martinez

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED GRANADA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà solo questa sera alle ore 21.00 e tra le mura dell’Old Trafford, la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa league, tra Manchester United e Granada: andiamo a controllare le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le scelte di Diego Martinez per la compagine spagnola, chiamata oggi al miracolo tra mura nemiche. Il Granada infatti ha ribaltare il 2-0 subito in casa nel turno di andata, per accedere alla Final Four dell’Europa league e questo è compito che sulla carta pare quasi impossibile.

Anche perché il Manchester United si presenterà in campo in gran condizione, ben attento pure a non sottovalutare nessun rivale o situazione di gioco. I Red Devils poi solo pochi giorni fa hanno avuto la meglio anche sul Tottenham, nel big match della 31^ giornata di Premier league, trovando dunque tre punti utili per rilanciarsi alla seconda posizione della classifica. Sarà dunque partita scontata oggi? Andiamo comunque a vedere come i due tecnici si sono preparati e quali saranno le probabili formazioni di Manchester United e Granada.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida di Europa league, non facciamo alcuna fatica a fissare a favore degli inglesi il pronostico dell’incontro. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 ha segnato a 1.45 il successo del Manchester United, contro il più alto 7.25 fissato per la vittoria del Granada: il pari vale 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED GRANADA

LE MOSSE DI SOLSKJAER

Per le probabili formazioni di Manchester United Granada, abbiamo riferito ieri di un possibile limitato turnover: 2-0 segnato all’andata tranquillizza gli inglesi che pure dovranno oggi fare molta attenzione. Segnato il 4-2-3-1 di partenza vediamo che in porta è già ballottaggio aperto tra De Gea e Henderson dal primo minuto: in difesa spazio poi a Tuenzebe al fianco di Lindelof (anche perchè Maguire è squalificato), con Wan Bissaka e Telles pronti sull’esterno dello schieramento. Per il centrocampo potrebbe essere chance dal primo minio per Pogba al centro con Fred, visto che McTominay pure rimarrà in tribuna per decisione del giudice sportivo: toccherà poi a Van De Beek collocarsi sulla linea della trequarti. Per l’attacco sarà riposo per Rashford ma non per Greenwood, che ha pure regolato il Tottenham pochi giorni fa: pronti James e Diallo al fianco della prima punta.

LE SCELTE DI MARTINEZ

Spazio a uno speculiare 4-2-3-1 per il Granada di Martinez, dove pure ricordiamo che mancheranno Brice Eteki e Duarte, out per decisione del giudice sportivo. Ecco che allora in difesa avremo oggi pronti dal primo minuto Valljo e German al centro, con la coppia Neva-Foulquier schierata sull’esterno dello schieramento. Per il reparto a due del centrocampo riavremo Gonalons dal primo minuto al fianco di Herrera: i due saranno titolari obbligati visto che la maglia numero 8 bianco rossa è indisponibile. È poi ballottaggio aperto in attacco tra Soldado e Molina per la prima punta: al fianco del bomber avremo comunque Montoro e Puertas, con Machis, re degli assist, sempre pronto sulla linea della trequarti.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Tuanzebe, A Telles; Fred, Pogba; Diallo, Van de Beek, James; Greenwood All. Solskjaer

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Vallejo, Germán, Neva; Herrera, Gonalons; Montoro, Machís, Puertas; Soldado All. Martinez



