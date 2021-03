Probabili formazioni Manchester United Milan/ Diretta tv: Pioli, ancora emergenza

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED MILAN: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Manchester United Milan ci introducono alla partita che domani sera a Old Trafford sarà naturalmente la più affascinante tra tutte quelle valide per l’andata degli ottavi di Europa League 2020-2021. Per molti anni sarebbe stato difficile anche solo immaginare Manchester United Milan a livello di Europa League, ma per Red Devils e rossoneri questi sono anni non esaltanti e allora va apprezzato il ritorno a ridosso del vertice nei rispettivi campionati, dove lo United arriva dalla vittoria nel derby di Manchester di domenica contro il City, proprio mentre il Milan rilanciava le ambizioni scudetto andando a vincere a Verona. Con queste premesse si fa ancora più intrigante la doppia sfida che naturalmente si completerà settimana scorsa a San Siro. Tutto questo premesso, adesso cominciamo ad entrare in clima partita leggendo insieme le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Manchester United Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MANCHESTER UNITED MILAN

Ricordiamo nel frattempo che Manchester United Milan sarà una partita trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, di conseguenza gli abbonati alla televisione satellitare potranno godere anche della diretta streaming video loro riservata tramite sito o app del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED MILAN

LE MOSSE DI SOLSKJAER

Nelle probabili formazioni di Manchester United Milan va detto che per i Red Devils la bella vittoria di domenica nel derby contro il City ha però portato anche l’infortunio di Rashford, di conseguenza il reparto offensivo del Manchester United – formo restando che il 4-2-3-1 dovrebbe essere sempre il modulo di riferimento – potrebbe essere formato da James, Bruno Fernandes e Greenwood sulla trequarti, in appoggio alla prima punta Martial. Procedendo a questo punto a ritroso, ecco che in mediana dovremmo vedere la coppia formata da Fred e McTominay, mentre in difesa (con un minimo di turnover ma non troppo) davanti al portiere Henderson potrebbero agire Wan-Bissaka come terzino destro, i due centrali Bailly e Lindelof ed infine Alex Telles come terzino sinistro.

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli potrebbe avere qualche problema in più nello stilare le probabili formazioni di Manchester United Milan sul fronte rossonero, dove l’emergenza continua. La situazione non è tutto sommanto negativa in difesa, dove dovremmo dunque vedere Gigio Donnarumma fra i pali e davanti a lui Calabria come terzino destro, la coppia centrale composta da Kjaer e Romagnoli, che dovrebbero avere la meglio su Tomori, ed infine Dalot come terzino sinistro; a centrocampo intoccabile il solito Kessie ed accanto a lui potrebbe rivedersi fra i titolari Tonali; infine in attacco la situazione del Milan resta sempre piuttosto critica per Pioli e di conseguenza i titolari offensivi del 4-2-3-1 rossonero potrebbero essere Saelemaekers come ala destra, Krunic confermato trequartista centrale e Castillejo sulla sinistra a sostegno di Rafael Leao che agirà ancora da prima punta.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof, Alex Telles; Fred, McTominay; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial. All. Solskjaer.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao. All. Pioli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA