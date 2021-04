Probabili formazioni Manchester United Roma/ Diretta tv: torna Smalling

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ROMA: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Con le probabili formazioni di Manchester United Roma entriamo sempre più nel clima partita della semifinale d’andata di Europa League che si giocherà domani sera ad Old Trafford, storica casa del Manchester United che a dire il vero alla Roma evoca precdenti inquietanti. I giallorossi di Paulo Fonseca sono però al bivio della stagione, che potrebbe diventare storica proprio grazie alla Europa League o annullarsi nella mediocrità dal momento che il bilancio in campionato è invece assai deludente.

Dopo avere avuto la meglio sull’Ajax ai quarti, ecco un incrocio ancora più affascinante in semifinale, dove la Roma deve affrontare un Manchester United che ha eliminato abbastanza facilmente il Granada ed è sulla carta il primo favorito per il successo finale della ex Coppa Uefa. Ai capitolini l’onere di sovvertire il pronostico, per adesso ci avviciniamo alla partita leggendo le probabili formazioni alla vigilia di Manchester United Roma.

DIRETTA MANCHESTER UNITED ROMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv per seguire Manchester United Roma sarà doppia domani sera, perché la partita sarà visibile come tutte le partite di Europa League su Sky Sport per i propri abbonati, ma anche in chiaro per tutti su Tv8, naturalmente canale numero 8 del telecomando. Ricordiamo poi la possibilità della diretta streaming video, che sarà disponibile tramite Sky Go per gli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ROMA

LE SCELTE DI SOLSKJAER

Nelle probabili formazioni di Manchester United Roma c’è una notizia buona e un’altra meno buona per l’allenatore di casa Ole Gunnar Solskjaer, che infatti recupera Rashford, mentre sarà indisponibile Martial. Spazio al modulo 4-2-3-1 per i Red Devils con una nostra vecchia conoscenza come Cavani al centro dell’attacco del Manchester United che vedrà il trio formato da Greenwood, Bruno Fernandes e appunto il già citato Rashford a supporto del Matador, mentre a centrocampo agiranno nella coppia mediana che dovrà garantire l’equilibrio tra le due fasi un altro ex “italiano” come Pogba e assieme a lui Fred. Procediamo ormai a ritroso e ci manca di accennare solo alla difesa del Manchester United, che vedrà davanti al portiere De Gea la linea a quattro formata da destra a sinistra da Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw.

LE MOSSE DI FONSECA

Per quanto riguarda invece le scelte di Paulo Fonseca, nelle probabili formazioni di Manchester United Roma si segnalano tanti recuperi per i giallorossi, anche se dobbiamo ricordare che in difesa sarà squalificato Mancini. Sarà di conseguenza il recuperato e grande ex Smalling ad affiancare Cristante e Ibanez nel reparto arretrato che come di consueto sarà a tre uomini per la Roma, davanti al portiere Pau Lopez. Un altro rientro prezioso è quello di Spinazzola, che si riprende la corsia mancina andando ad affiancare l’altro esterno Karsdorp e i due mediani Diawara – favorito su Villar – e Veretout nel centrocampo della Roma. Il modulo di riferimento è sempre il 3-4-2-1 e nel reparto offensivo dovremmo vedere Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti alle spalle della prima punta, che dovrebbe essere il veterano Dzeko.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. All. Solskjaer.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.



