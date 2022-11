Probabili formazioni Marocco Croazia/ Quote, Brozovic regista? (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO CROAZIA: CHI GIOCA A AL KHOR?

Analizzando le probabili formazioni di Marocco Croazia ci introduciamo alla partita che si gioca alle ore 11:00 di mercoledì 23 novembre, e che apre il programma del gruppo F ai Mondiali 2022. Potremmo parlare di un match sulla carta già deciso, visto che la nazionale balcanica è vice campione in carica; in realtà da quel secondo posto in Russia la Croazia ha fatto qualche passo indietro, non è riuscita a far emergere del tutto la nuova generazione e si affida ancora una volta ai grandi veterani, nella speranza che possano bastare per tornare almeno in semifinale ma sapendo che sarà complicato.

Il Marocco dal canto suo è una nazionale che in Coppa d’Africa non è riuscita a centrare grandi risultati nelle edizioni recenti, ma si presenta ai Mondiali 2022 con tanti talenti individuali; bisognerà vedere se il CT Walid Regragoui sarà in grado di mettere in campo una squadra che si muova compatta e possa infastidire le big del girone (c’è anche il Belgio), gli ottavi sono difficili come obiettivo da raggiungere ma forse nemmeno impossibili. Vedremo come andranno le cose in questa prima partita per le due nazionali; aspettando che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Marocco Croazia.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Marocco Croazia, partita valida per il gruppo F dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale africana vi permetterebbe di guadagnare 4,00 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,20 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo della nazionale balcanica, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 2,05 volte la vostra giocata sulla partita.

LE SCELTE DI REGRAGOUI

È un 4-3-3 quello con cui Walid Regragoui si presenterà per Marocco Croazia: dovrebbe essere fatta la difesa, l’unico dubbio è sulle corsie laterali perché Mazraoui potrebbe venire dirottato a sinistra e giocare al posto di Attiat-Allah, mentre a destra sicuro del posto Hakimi con i due centrali che saranno Saiss e Aguerd, naturalmente a protezione del portiere Bounou che si è messo in luce nel Siviglia. A centrocampo invece dovremmo vedere titolare Sofyan Amrabat, nelle vesti di perno centrale davanti alla difesa; con questa soluzione un posto potrebbe averlo Sabiri, che può fare la mezzala tattica ma più probabilmente partirà dalla panchina, lasciando invece spazio ad Amallah e Ounahi come interni. Davanti, la grande scommessa del Marocco sarebbe Cheddira che sta facendo benissimo nel Bari; in realtà il favorito d’obbligo come centravanti è En Nesyiri, scontata la presenza di Ziyech sulla fascia destra e dunque sull’altro versante lo stesso Sabiri potrebbe prendersi la maglia strappandola a Boufal.

GLI 11 DI DALIC

Zlatko Dalic pensa allo stesso modulo per affrontare Marocco Croazia: Livakovic sarà il portiere, davanti a lui la difesa sarà comandata dal giovane ed emergente Gvardiol che dovrebbe avere al suo fianco un veterano come Lovren, poi a sinistra Barisic è sicuro del posto mentre sulla destra dovrebbe giocare Stanisic. Brozovic va per una maglia da titolare, avendo ormai superato l’infortunio che gli ha fatto saltare alcune partite con l’Inter; naturalmente lui sarà il regista della Croazia che però farà chiaro affidamento su Modric, il giocatore al quale sarà sostanzialmente concessa piena libertà di movimento. Kovacic dovrebbe essere il prescelto per completare il reparto di mezzo, Kramaric invece il giocatore che, rispetto a Bruno Petkovic e Budimir, è favorito per agire in qualità di prima punta. Perisic naturalmente partirà dalla corsia sinistra in questa partita dei Mondiali 2022, a destra il favorito resta per il momento Orsic ma staremo a vedere se sarà realmente così.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO CROAZIA: IL TABELLINO

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Sabiri. Allenatore: Walid Regragoui

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Lovren, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Orsic, Kramaric, Perisic. Allenatore: Zlatko Dalic











