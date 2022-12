Probabili formazioni Marocco Portogallo/ Quote, grande dubbio CR7! (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO PORTOGALLO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Marocco Portogallo ci conducono a parlare del quarto di finale ai Mondiali 2022: si gioca alle ore 16:00 di sabato 10 dicembre a Doha (stadio Al Thumama) ed è ovviamente una sfida del tutto a sorpresa per la presenza del Marocco, che ha clamorosamente eliminato la Spagna cancellando così la possibilità di un altro derby della penisola iberica. I Leoni dell’Atlante devono ringraziare il loro portiere Bounou ma sono qui con pieno merito, avendo battuto il Belgio e pareggiato contro la Croazia nel girone; adesso giustamente se la giocano anche contro il Portogallo.

I lusitani però fanno paura almeno per come hanno superato gli ottavi: un roboante 6-1 alla Svizzera, lasciando in panchina Cristiano Ronaldo per i primi 73 minuti, e dunque per Fernando Santos una nuova consapevolezza nei mezzi di una nazionale che, partita sotto traccia, potrebbe ora arrivare in fondo. Vedremo quello che succederà in campo; mentre aspettiamo che il quarto di finale dei Mondiali 2022 prenda il via, facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Marocco Portogallo.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Marocco Portogallo, partita valida per i quarti di finale dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Leoni dell’Atlante vi permetterebbe di guadagnare 5,75 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,60 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei lusitani, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,67 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO PORTOGALLO

GLI 11 DI REGRAGUI

È assolutamente plausibile che per Marocco Portogallo Walid Regragui confermi in toto il 4-3-3 che ha superato gli ottavi; questo anche perché nel corso dei Mondiali 2022 il Commissario Tecnico dei Leoni dell’Atlante ha cambiato poco in termini generali. Di conseguenza Bounou, l’eroe della lotteria dei rigori contro la Spagna, andrà a difendere la porta e davanti a lui ci sarà una coppia centrale formata da Saiss e Aguerd; sulle corsie laterali corrono Hakimi e Mazraoui, entrambi con grande esperienza nel calcio europeo. Sofyan Amrabat sarà nuovamente il perno che agirà davanti alla difesa; ai suoi lati in qualità di mezzali giocheranno ancora una volta Ounahi e Amallah. Poi il tridente, nel quale come sempre spicca la qualità di Ziyech; il calciatore del Chelsea partirà largo a destra, sull’altro versante avremo Boufal mentre la prima punta sarà En Nesyri, con Cheddira del Bari pronto a subentrare come già accaduto nel corso dei Mondiali 2022.

I DUBBI DI SANTOS

Il grande dubbio di Fernando Santos per Marocco Portogallo riguarda ovviamente Cristiano Ronaldo: sarà in campo o partirà ancora dalla panchina? La scelta di lasciarlo fuori contro la Svizzera è sembrata “punitiva” per una sostituzione poco gradita, poi ora che ci si gioca tanto CR7 servirà fin dall’inizio ma il problema è che il suo sostituto Gonçalo Ramos ha segnato una tripletta martedì sera. Dunque, che fare? Il CT dei lusitani avrà il suo bel pensare, noi al momento ipotizziamo Ronaldo in campo con Bruno Fernandes e Joao Felix ai suoi lati, poi un centrocampo nel quale Bernardo Silva e Otavio (favorito su Ruben Neves) agiranno come mezzali. Ovviamente il Portogallo ha più alternative e dunque Santos potrebbe cambiare ancora; non in difesa comunque, dove Pepe e Ruben Dias saranno di nuovo i due centrali a protezione di Diogo Costa, mentre è da valutare la posizione di Joao Cancelo che dovrebbe tornare titolare a sinistra, con Dalot titolare sull’altro versante.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO PORTOGALLO: IL TABELLINO

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal. Allenatore: Walid Regragui

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Joao Cancelo; Bernardo Silva, William Carvalho, Otavio; Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. Allenatore: Fernando Santos











