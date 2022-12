Probabili formazioni Marocco Spagna/ Quote: due moduli speculari (Mondiali)

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO SPAGNA: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Marocco Spagna presentiamo la partita che oggi pomeriggio sarà valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022, con il Marocco a sorpresa ma con pieno merito nei panni della vincitrice del proprio girone, grazie a ben 7 punti e in particolare alla vittoria contro il Belgio, che è stato il punto più alto finora dell’avventura del Marocco in Qatar. L’abbinamento poteva essere più fortunato, ma i nordafricani hanno poco da perdere e andranno a caccia dell’impresa che renderebbe davvero leggendari questi Mondiali per il Marocco.

Questo è tuttavia un caso in cui la favorita è la seconda del girone: la Spagna ha rischiato il suicidio contro il Giappone, ma nella sua migliore versione (vedi Costa Rica) resta superiore e molti hanno pensato ad un rischio calcolato da parte delle Furie Rosse, proprio per finire in questo spicchio del tabellone. Tutto questo premesso, la sfida resta certamente intrigante anche per la rivalità fuori dal campo, andiamo allora a leggere senza indugio le probabili formazioni di Marocco Spagna.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Marocco Spagna in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli iberici, per i quali bisogna scommettere sul segno 2, quotato a 1,60. Si sale poi a quota 3,80 in caso di pareggio per il segno X, infine una vittoria del Marocco varrebbe 6,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO SPAGNA

LE MOSSE DI REGRAGUI

Nelle probabili formazioni di Marocco Spagna, il c.t. nordafricano Hoalid Regragui si affiderà naturalmente ai giocatori che già sono stati i migliori protagonisti del Marocco in una eccellente fase a gironi. Schieriamo la squadra secondo il modulo 4-3-3, i titolari dovrebbero essere i seguenti undici: Bounou in porta; la difesa a quattro con Hakimi naturalmente a destra, Aguerd e Saiss centrali, Mazraoui terzino sinistro; in mediana invece ecco il terzetto con Ounahi, Amrabat e Sabiri, quindi per ben due terzi “italiano”; infine il tridente offensivo vedrà naturalmente Ziyech ala destra, El-Nesyri come centravanti ed infine Boufal che agirà sulla sinistra del settore d’attacco del Marocco.

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Luis Enrique dovrebbe a sua volta scegliere nelle probabili formazioni di Marocco Spagna un modulo 4-3-3, speculare dal punto di vista tattico e sulla carta con maggiore qualità. Presentando i titolari, ecco che naturalmente in porta avremo Unai Simon; davanti a lui, la difesa a quattro sarà formata verosimilmente da Azpilicueta, Rodri arretrato nella retroguardia, Laporte e Jordi Alba da destra a sinistra; Gavi, Busquets e Pedri saranno invece i tre titolari in una mediana all’insegna del Barcellona; infine ecco che il tridente offensivo mostrerà Ferran Torres come esterno di destra, naturalmente Morata nei panni di centravanti e Dani Olmo come ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO SPAGNA: IL TABELLINO

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sabiri; Ziyech, El-Nesyri, Boufal. All. Regragui.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Rodri; Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. All. Luis Enrique.











