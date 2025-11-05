Probabili formazioni Marsiglia Atalanta, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League, oggi 5 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA ATALANTA: BEL DUELLO DELLE PANCHINE

Roberto De Zerbi e Ivan Juric si affrontano rendendo ancora più intriganti le probabili formazioni Marsiglia Atalanta verso la partita allo stadio Velodrome per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Match delicato, anche considerando che l’Atalanta ha un punto di vantaggio sui francesi padroni di casa.

Ivan Juric aveva iniziato molto bene la difficile avventura di sostituire Gian Piero Gasperini all’Atalanta, adesso però stanno arrivando le difficoltà e la vittoria manca da troppo tempo, cioè dal successo contro il Bruges proprio in Champions League di ormai oltre un mese fa. Marsiglia evoca dolci ricordi in Europa League e allora sarebbe bello chiudere il cerchio in Francia.

La Dea arriva dalla sconfitta contro l’Udinese che ha posto fine all’imbattibilità in campionato, resta il problema del gol, una sorta di contrappasso rispetto agli scorsi anni ed infatti anche in Champions League l’Atalanta ha segnato solo due volte in tre partite. L’Olympique Marsiglia vanta invece un bel 4-0 contro l’Ajax, ma in classifica è dietro.

Roberto De Zerbi infatti finora ha perso due partite su tre, anche se con onore, pure al Bernabeu. I francesi si giocano molto questa sera, la sorta di derby delle panchine inoltre rende ancora più intrigante l’analisi nella quale ora ci tuffiamo per scoprire le probabili formazioni Marsiglia Atalanta…

PRONOSTICO E QUOTE

Prima uno sguardo al pronostico su Marsiglia Atalanta: le quote Snai danno favoriti i francesi con il segno 1 indicato a 2,05, ma c’è fiducia anche nelle possibilità di un colpo nerazzurro (3,30). Si vincerebbe qualcosa in più con il pareggio, che è infatti proposto a quota 3,70.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA ATALANTA

3-5-2 PER DE ZERBI?

Per Roberto De Zerbi bisogna considerare anche alcune assenze nelle probabili formazioni Marsiglia Atalanta, quindi pensando ai giocatori disponibili potremmo schierare i francesi con un modulo 3-5-2. In porta Rulli; l’oriundo Emerson Palmieri con Aguerd e l’ex Inter Pavard nella difesa a tre; a centrocampo potrebbe esserci un reparto a cinque, offensivo l’esterno destro che è Greenwood, poi ecco Højbjerg, Vermeeren e Gomes nel cuore della mediana e Paixão invece a sinistra; infine il tandem d’attacco con Aubameyang e Vaz, il veterano e il talento con 18 anni di differenza fra loro.

CHI DAVANTI PER JURIC?

Le scelte per rilanciare l’attacco tengono banco per Ivan Juric nelle probabili formazioni Marsiglia Atalanta. Nel 3-4-2-1 nerazzurro potremmo ipotizzare questa volta De Ketelaere e Lookman sulla trequarti alle spalle di Scamacca, con Samardzic e Krstovic prime alternative. Per il resto, in porta naturalmente la Dea avrà Carnesecchi; i tre difensori dovrebbero essere Kossounou, Hien e Djimsiti, mentre a centrocampo pesano gli acciacchi di De Roon e allora indichiamo un reparto con Zappacosta, Brescianini, Ederson e il giovane Bernasconi possibili titolari da destra a sinistra al Velodrome.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA ATALANTA: IL TABELLINO

MARSIGLIA (3-5-2): Rulli; Emerson, Aguerd, Pavard; Greenwood, Højbjerg, Vermeeren, Gomes, Paixão; Aubameyang, Vaz. All. De Zerbi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Brescianini, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Juric.