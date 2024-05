Probabili formazioni Marsiglia Atalanta/ Quote: dubbi offensivi per il Gasp (Europa League, 2 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA ATALANTA: LA DEA AL VELODROME!

Con le probabili formazioni di Marsiglia Atalanta andiamo a parlare della semifinale di andata in Europa League 2023-2024: appuntamento alle ore 21:00 di giovedì 2 maggio, e possibile tappa verso la storia per un’Atalanta che, dopo la grande impresa contro il Liverpool, ci crede sempre di più e potrebbe andare a prendersi la prima finale europea di sempre, in attesa di giocare quella di Coppa Italia per una stagione che potrebbe entrare nella leggenda, corredata da una possibile qualificazione in Champions League che però resta ancora in divenire.

Il Marsiglia invece ha sofferto parecchio in Ligue 1, ma nella dimensione internazionale si è ritrovato: dopo tanti problemi ha eliminato Villarreal e Benfica sul filo di lana (prima rischiando di subire una grande rimonta, poi passando ai rigori), adesso potrebbe tornare a disputare una finale come nei giorni gloriosi, ma come già detto Gian Piero Gasperini è osso durissimo e dalla sua ha il fatto di aver poco da perdere. In attesa del fischio d’inizio, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Vélodrome, leggendo le probabili formazioni di Marsiglia Atalanta.

MARSIGLIA ATALANTA: QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Marsiglia Atalanta dobbiamo ovviamente parlare delle quote, che l’agenzia Snai ha emesso per un pronostico sull’andata della semifinale di Europa League. La squadra favorita è quella di casa, ma in uno scenario di equilibrio: c’è poca differenza tra il segno 1 per la vittoria del Marsiglia e il segno 2 per l’affermazione della Dea, parliamo rispettivamente di valori pari a 2,55 e 2,75 volte la cifra messa sul tavolo. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 3,25 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA ATALANTA

GLI 11 DI GASSET

Sulla carta anche il modulo di Jean-Louis Gasset per Marsiglia Atalanta è in dubbio: sicuramente ci sarà la difesa a tre, poi da valutare se davanti avremo un tridente oppure due trequartisti alle spalle di Aubameyang, che giocherà comunque da prima punta. Potrebbe cambiare poco perché in campo dovrebbero esserci comunque Ismaila Sarr e Harit, da verificare la loro posizione ma entrambi sono in vantaggio su Joaquin Correa, che ben conosciamo, Iliman Ndiaye e Luis Henrique. Quest’ultimo però dovrebbe giocare da esterno sinistro a centrocampo, perché Ulisses Garcia è fuori dalla lista Uefa; sull’altro versante agirà Clauss, mentre in mezzo è indisponibile Pape Gueye e dunque spazio verosimilmente a Kondogbia, che formerà una coppia di ex della nostra Serie A con Veretout. Un altro giocatore che ha militato nel campionato italiano è il portiere Pau Lopez; davanti a lui dovrebbe rivedersi Mbemba che non ha giocato nella vittoria contro il Lens, a completare la difesa del Marsiglia saranno Balerdi e Gigot.

LE MOSSE DI GASPERINI

Come sempre Gasperini deve sciogliere qualche nodo, anche se il suo 3-4-2-1 (o 3-4-1-2) per Marsiglia Atalanta sembra fatto: in porta va Musso, come sempre in Europa League, da capire la posizione di De Roon che potrebbe nuovamente fare il braccetto difensivo, ma nel reparto arretrato è tornato Scalvini facendo rientrare l’emergenza. Hien e Djimsiti completerebbero la linea davanti al portiere argentino; a questo punto De Roon sarebbe in ballottaggio, non da favorito, con Ederson per andare a giocare insieme a Pasalic in mezzo al campo. Sulle corsie laterali, possibile conferma di Ruggeri a sinistra con Holm che andrebbe a operare a destra; il terzo incomodo in questo caso è Zappacosta, che comunque ha una chance. Davanti, tanti nomi e varie soluzioni: possiamo dare per assodate le maglie di Koopmeiners e Scamacca, in questo caso a giocarsi il terzo slot sarebbero De Ketelaere e Lookman con El Bilal Touré che, titolare contro l’Empoli, tornerebbe ad accomodarsi in panchina. Volendo ipotizzare diremmo che il giovane belga sia favorito, ma vedremo se Gasperini avrà idee diverse nelle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA ATALANTA: IL TABELLINO

MARSIGLIA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mbemba, Balerdi, Gigot; Clauss, Kondogbia, Veretout, Luis Henrique; I. Sarr, Harit; Aubameyang. Allenatore: Jean-Louis Gasset

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Scalvini; Holm, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini











