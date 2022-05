Probabili formazioni Marsiglia Feyenoord/ Diretta tv: vari volti noti

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA FEYENOORD: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Marsiglia Feyenoord ci avviciniamo alla partita che domani sera allo Stade Velodrome della città francese sarà valida per il ritorno della semifinale di Conference League, che settimana scorsa aveva visto nel match d’andata la vittoria casalinga olandese per 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni e che assegna al Feyenoord un piccolo vantaggio per la qualificazione alla prima finale di Conference League, che resta però in bilico.

In questa stagione l’Olympique Marsiglia ha giocato contro la Lazio nel girone di Europa League, poi è retrocessa in Conference League, ma questa semifinale nobilita la nuova competizione Uefa, dal momento che francesi e olandesi nella loro storia sono stati anche campioni d’Europa. Una partita stuzzicante, soprattutto per i tifosi della Roma che naturalmente sperano di incrociare in finale una delle due: scopriamo allora senza indugio le probabili formazioni di Marsiglia Feyenoord alla vigilia della partita.

DIRETTA MARSIGLIA FEYENOORD IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv per la semifinale di ritorno Marsiglia Feyenoord sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, che trasmette in Italia la Conference League, di conseguenza ci sarà pure la diretta streaming video tramite sito o applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA FEYENOORD

LE MOSSE DI SAMPAOLI

Nelle probabili formazioni di Marsiglia Feyenoord, ecco che l’allenatore argentino Jorge Sampaoli dovrebbe schierare i padroni di casa francesi con il modulo 4-3-3 e alcuni volti noti anche in Italia per le loro esperienze nel nostro calcio: in porta Mandanda; davanti a lui, ecco una difesa a quattro formata da Rongier, Saliba, Ćaleta-Car e Luan Peres da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Guendouzi, Kamara e Gerson; infine in attacco il tridente composto da Cengiz Ünder ala destra, Milik come centravanti e Payet a sinistra.

LE SCELTE DI SLOT

La risposta olandese nelle probabili formazioni di Marsiglia Feyenoord dovrebbe concretizzarsi per l’allenatore Arne Slot in un modulo 4-4-2 con questi possibili titolari dal primo minuto: Marciano tra i pali; i quattro difensori Geertruida, Trauner, Senesi e Malacia da destra a sinistra a protezione della porta; altra linea a quattro pure a centrocampo per gli olandesi, formata da Aursnes, Nelson, Til e Kökçü; infine la coppia d’attacco titolare dovrebbe essere composta da Sinisterra e Dessers per il Feyenoord.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA FEYENOORD

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Rongier, Saliba, Ćaleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Kamara, Gerson; Cengiz Ünder, Milik, Payet. All. Sampaoli.

FEYENOORD (4-4-2): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Nelson, Til, Kökçü; Sinisterra, Dessers. All. Slot.











