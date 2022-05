Probabili formazioni Marsiglia Feyenoord/ Quote, dubbi in attacco per Sampaoli

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA FEYENOORD: CHI GIOCA AL VELODROME?

La lettura delle probabili formazioni di Marsiglia Feyenoord ci porta a parlare delle scelte che saranno operate giovedì 5 maggio a partire dalle ore 21:00, per il ritorno della semifinale di Conference League 2021-2022. Si riparte da una situazione che possiamo considerare di equilibrio: al De Kuip, una settimana fa, il Feyenoord ha vinto 3-2 una partita scintillante che però lascia aperto qualunque discorso relativo alla qualificazione alla finale, anche considerando che da quest’anno i gol in trasferta non hanno più valore doppio.

Dunque attenzione a quello che potrebbe succedere; certamente il Marsiglia ha più esperienza recente di finali o comunque di atmosfere del genere, ma il Feyenoord nel corso della Conference League ha mostrato grande qualità e soprattutto ha segnato tantissimo, dunque che lo faccia anche più di una volta al Vélodrome è ipotesi concreta. Aspettando che la partita si giochi, noi possiamo ora fare qualche breve considerazione circa gli undici che potrebbero venire schierati sul campo, leggendo insieme le probabili formazioni di Marsiglia Feyenoord.

QUOTE E PRONOSTICO

Analizziamo brevemente il pronostico su Marsiglia Feyenoord, secondo l’indicazione che ci arriva dalle quote fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,10 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,80 volte la giocata mentre con il successo della squadra ospite, per il quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a intascare una cifra che equivale a 3,15 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA FEYENOORD

LE SCELTE DI SAMPAOLI

Potrebbe essere un 4-3-3 quello di Jorge Sampaoli per Marsiglia Feyenoord, ma bisogna ovviamente capire quali saranno gli interpreti. In difesa Saliba e Caleta-Car dovrebbero piazzarsi a protezione di Mandanda (che rispetto al pesante ko contro il Lione, in campionato, dovrebbe riprendersi la maglia da titolare) con Lirola e Kolasinac sugli esterni, ma ovviamente anche Luan Peres si gioca una maglia. A centrocampo è praticamente scritto il ritorno di Guendouzi dal primo minuto, a fargli spazio dovrebbe essere Gerson e dunque sarebbero confermati sia Pape Gueye che Boubacar Kamara, quest’ultimo designato eventualmente a fare da perno davanti alla difesa. I dubbi maggiori riguardano il tridente offensivo: è tornato Cengiz Under e la maglia per Payet appare scontata, dunque i due ballottaggi sono quelli tra il turco e Bakambu – che può fare anche il centravanti – e tra Bamba Dieng e Milik. Difficile dire chi la spunterà, e allora bisognerà aspettare le mosse di Sampaoli per la semifinale di ritorno in Conference League…

GLI 11 DI SLOT

Ha forse meno dubbi Arne Slot, che per Marsiglia Feyenoord dovrebbe puntare sul consueto 4-2-1-3. Sarà Til il giocatore che agirà alle spalle del tridente offensivo: qui non ci sono assolutamente discussioni sul fatto che Dessers sarà la prima punta e Sinisterra partirà dalla sinistra, a voler ben guardare potremmo avere un ballottaggio con Bassett che insidia il posto di esterno destro di Reiss Nelson, che però dovrebbe essere favorito. Anche per la mediana il tecnico sembra avere le idee chiare: Aursnes è in netto vantaggio su Hendrix e naturalmente le chiavi della manovra saranno affidate a Kökcü, che domenica ha sbagliato un rigore comunque ininfluente (il Feyenoord ha vinto 3-1 sul campo del Fortuna Sittard, blindando il terzo posto in Eredivisie). In difesa Geertruida arriva da una doppietta e sarà titolare a destra, il terzino sinistro sarà invece Malacia mentre a protezione del portiere Marciano agiranno Trauner e Senesi.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI MARSIGLIA FEYENOORD

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Lirola, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac; P. Gueye, B. Kamara, Guendouzi; Bakambu, B. Dieng, Payet. Allenatore: Jorge Sampaoli

FEYENOORD (4-2-1-3): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kökcü, Aursnes; Til; Nelson, Dessers, Sinisterra. Allenatore: Arne Slot











